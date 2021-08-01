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【5000元消費券】康泰旅行社推2輪獎賞消費滿8千元　可贏單人來回機票或5,000元消費額

社會 11:56 2021/08/01

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

（黃建輝攝）

由即日起至11月30日期間，於康泰旅行社和HTMall以AlipayHK付款累積消費滿8,000元，即可以參加兩輪「消費券賞上賞」活動，得獎者有機會獲得加拿大航空機票或5,000元消費額。另外，消費滿500元可享60元折扣，及9折優惠券。

合資格者登入連結作登記，回答一條問題，並上載康泰旅行社或HT Mall發出的消費收據或電郵收據，收據以個人訂單，個人消費金額計算，可包括其他雜費。

無論第一輪參加者是否贏得獎賞，都會自動進入第二輪終極獎賞活動，主辦方會選出回答問題的答案最有意思者，送出加拿大航空機票或5,000元消費額等。

第一輪活動 
消費及登記日期： 8月1日至9月30日 (公佈日期：10月6日)
獎品：麥當勞現金券20元 (50名)

第二輪活動
消費及登記日期：8月1日至11月30日 (公佈日期：12月6日)
獎品：

  •  加拿大航空送出香港來回加拿大任何地方單人經濟客位機票 (1名)
  •  康泰旅行社HK$3,000旅遊現金券及HT Mall HK$2,000購物金 (5名)
  • StudioA送出Bose SoundLink Revolve或Bowers & Wilkins C5 Series 2 (各1名)
  • 萬寧現金券 HK$100 (5名)
  • 麥當勞現金券HK$20 (50名)

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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