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【勇奪殊榮】發展局及工務部門獲「新工程合約」多獎　黃偉綸稱成績鼓舞

社會 11:59 2021/08/01

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發展局早前獲頒「新工程合約」獎項。（黃偉綸網誌圖片）

發展局自2009年開始在工務工程項目，推行「新工程合約」模式，有助提升合約管理效率，局方及轄下工務部門於本年度「新工程合約」國際獎項中榮獲多個大獎，局長黃偉綸今（8月1日）發表網誌，指成績令人鼓舞。

「新工程合約」獎項旨在表揚世界各地表現卓越的「新工程合約」項目及機構，發展局獲頒發「年度機構大獎」，渠務署獲頒「年度水利工程項目」和「年度創新合約項目」大獎，土木工程拓展署則獲頒「年度運輸工程項目」大獎。

發展局首席助理秘書長（工務）何英傑介紹，相比傳統工程合約，「新工程合約」模式（NEC）積極提倡合約協作文化，透過合約機制，讓雙方共同管理和分擔風險，例如引入預早通報機制、及早商討及協調以降低風險等，幫助工程團隊有效地解決項目面對的挑戰，提升項目管理成效和成本效益。他說今次局方和部門獲獎，反映工務工程在推動合約夥伴關係上的努力，得到國際認同。

發展局2015年起，擴大「新工程合約」採用範圍，至今已有超過300項工務工程以「新工程合約」模式批出，合約總值逾1,600億元。當中，渠務署「石湖墟淨水設施第一階段主體工程」項目贏得本年度的「年度水利工程項目」大獎。

負責有關項目的渠務署高級工程師（污水工程）鍾正航表示，項目包括4份獨立土木及機電合約，全部均採用「新工程合約」模式，各個合約之間的工序及工期需要緊密協調，才能如期推展工程。

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責任編輯：吳卓峰

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