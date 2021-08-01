【聲夢傳奇】Chantel：古天樂係保護我哋　《聲夢》演唱會加場炎明熹率先出單曲

▲ TVB選秀節目《聲夢傳奇》的學員姚焯菲（Chantel）和何晉樂（Rock）不介意古天樂拒絕回應《聲夢》問題。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》的學員姚焯菲（Chantel）和何晉樂（Rock）出席活動與粉絲會面，談到古天樂拒絕回應《聲夢》問題時，Chantel和Rock都表示不介意，並認為對方是在保護他們。

唱片公司高層何麗全宣布聲夢學員將會舉行總共四場演唱會，又透露學員的未來發展。

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▲ 姚焯菲（Chantel）和何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、詹天文（Windy）及張馳豪（Aska）一同出席活動。

Chantel、Rock、林智樂（Felix）、詹天文（Windy）及張馳豪（Aska）日前一同出席活動，獻唱多首歌曲以答謝粉絲們的支持。

活動上，五位嘉賓分享了自己對歌唱熱忱的初心，及當初參加《聲夢傳奇》的決心。即使他們於比賽過程中遇到挫折，亦未曾輕言放棄，更對粉絲承諾會繼續努力，希望能有更多作品帶給觀眾。

五人除了公開自己不為人知的生活小秘密外，更大爆學員間的趣事及奇怪習慣。

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▲ 姚焯菲（Chantel）。

Chantel和Rock其後接受傳媒訪問，談到與古天樂同場時，對方拒絕回感有關《聲夢》的問題，二人均表示不介意，Chantel認為：「他這樣做都是在保護我們，因為大家沒有太多接觸，他可能怕說錯了。」

Rock指出：「他也沒有說甚麼，大家所體會的都是見仁見智，我覺得古生和我們同台合照都很開心。」

Chantel想跟古天樂合作，「但需要先做好眼前的演唱會，其他的事之後再算。」Rock則謂：「古生是我們的前輩，相信大家都很想跟他合作。」

演唱會《聲‧夢飛行 FIRST LIVE ON STAGE》將於下月舉行，Rock預告會有不同學員組合演出，他透露：「會唱自己最擅長的抒情歌。」

▲ 何晉樂（Rock）。

唱片公司高層何麗全親自「監場」，他坦言正積極準備演唱會，他謂：「現在總共舉行4場，不能再加場，因為場地檔期問題。」

他透露《聲夢》學員的新動向，「正為炎明熹和張弛豪的新歌準備，我們再安排姚焯菲、鍾柔美、詹天文和文凱婷負責演唱《多啦A夢》主題曲，以配合今年的兒歌金曲頒獎禮。」

何麗全坦言認為炎明熹較適合單飛發展，他承諾眾學員會得到「公平對待」，「起碼每位學員都會有自己的單曲，以配合他們即將接拍的青春劇。部份學員已開始上藝員訓練班，跟馬浚偉學戲。」

▲ 何麗全。（中）

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