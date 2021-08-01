【5000元消費券】第一期2000元消費券今日發放　一文睇零售餐飲優惠低至1元

▲ 5千元電子消費券計劃今日發放第一期金額，首批登記合資格人士可獲發放首輪2千元。

5千元電子消費券計劃於今日（8月1日）發放第一期金額，首批登記合資格人士可獲發放首輪2千元。不少商戶、食肆都把握時機推出消費券優惠，如已領取消費券但仍未有心水？不妨參考一下。

多名市民早上在公共交通費用補貼領取站，以八達通卡領取消費券：

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Pricerite實惠

由即日起（8月1日）至3日，實惠推出「百倍勁賞禮遇」，超過1,000張Pricerite實惠$100禮券每張只售$1。禮券每日在指定分店（北角健威坊、淘大商場、黃大仙中心北館、新都城中心二期等）限量發售，每人限買1張。

而由即日至9月6日，實惠亦推出「消費券興奮狂賞即減優惠」，顧客在傢俬部購物每滿$2,000即減$450，最高可獲減$6,750。

OK便利店

市民由即日起於推廣期內，首次在OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈總值20元OK現金券。

永安百貨

由即日起至8月15日，凡購物每滿$1,000永安禮券，可額外獲贈$3永安禮券；滿$2,000永安禮券，可額外獲贈$60永安禮券，如此類推。禮券使用期限至2024年12月31日。

一田百貨

即日起推出一田百貨推出超過40款美肌化妝品、美食佳釀、電競潮物、夏日家電均一價套裝，低至28折。由8月1日起，消費金額滿2,000元，即可憑單換領1,000元優惠券。優惠券涵蓋百貨部門、超市美食、化妝專櫃、童嬰用品四大範疇，使用期最長至12月，送完即止。

HKTVmall

由即日起至8月31日，成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，可於WeChat Pay HK「商戶優惠放題」專頁領取HKTVmall 95折優惠碼。

而HKTVmall更會派發一張9折優惠電子通用券，用戶在8月1日至31日期間，在網上商店購物並透過WeChat Pay HK付款時均可使用。

戶戶送

選用AlipayHK支付的用戶，可享戶戶送提供的獨家推廣及折扣。8月註冊的AlipayHK新用戶，可獲$70戶戶送迎新優惠。而8月14日或之前以AlipayHK登記使用消費券的用戶，將獲$20戶戶送禮券等。

康泰旅行社

由即日起至11月30日期間，於康泰旅行社和HTMall以AlipayHK付款累積消費滿8,000元，即可以參加兩輪「消費券賞上賞」活動，得獎者有機會獲得加拿大航空機票或5,000元消費額。另外，消費滿500元可享60元折扣，及9折優惠券。

牛角

株式會社在8月1日起推出「消費券美食企劃」，會員可以$1000購買價值高達$1600的現金券套裝。優惠券包括三張$400現金券，每人最多買5套，可即買即用。

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責任編輯：羅嘉欣