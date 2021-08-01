  • 30°C
香港時間 : 2021801日 (週日) 15:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　其中2人已打2針科興或復必泰

社會 14:50 2021/08/01

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

本港今日沒有錄得本地個案。（資料圖片）

本港疫情放緩，衞生防護中心公布，今日（8月1日）新增3宗輸入個案，本地零確診，即已連續55日沒有本地個案；同日錄得約5宗初步確診個案。

新增的3名輸入個案患者由柬埔寨及美國抵港：

  • 個案編號11986：41歲女子，外傭，7月31日乘CX600航班從柬埔寨抵港，6月4日及19日在柬埔寨接種兩劑科興疫苗，檢出帶N501Y及E484K變種病毒
     
  • 個案編號11987：19歲女子，7月31日乘AC015航班從美國抵港，5月1日及22日在美國接種兩劑復必泰疫苗，暫未檢出帶任何變種病毒
     
  • 個案編號11988：34歲女子，外傭，7月31日乘CX600從柬埔寨抵港，於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，暫未檢出帶任何變種病毒

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，體院醫生拆解「禁藥」陷阱：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【5000元消費券】首期消費券今發放　政府已向550萬市民發放
今日 09:42
【5000元消費券】首期消費券今發放　政府已向550萬市民發放
【東京奧運】港隊男子花劍團體第7名完成　劍擊團體已創最佳成績
今日 14:41
【東京奧運】港隊男子花劍團體第7名完成　劍擊團體已創最佳成績
【東京奧運】港隊乒乓女團晉級8強　杜凱琹形容對羅馬尼亞是「硬仗」
今日 11:35
【東京奧運】港隊乒乓女團晉級8強　杜凱琹形容對羅馬尼亞是「硬仗」

你可能感興趣

【5000元消費券】首期消費券今發放　政府已向550萬市民發放
今日 09:42
【5000元消費券】首期消費券今發放　政府已向550萬市民發放
【東京奧運】港隊男子花劍團體第7名完成　劍擊團體已創最佳成績
今日 14:41
【東京奧運】港隊男子花劍團體第7名完成　劍擊團體已創最佳成績
【東京奧運】港隊乒乓女團晉級8強　杜凱琹形容對羅馬尼亞是「硬仗」
今日 11:35
【東京奧運】港隊乒乓女團晉級8強　杜凱琹形容對羅馬尼亞是「硬仗」
疫苗 新冠肺炎 香港 新冠肺炎疫情 經濟 疫情 衞生防護中心

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】