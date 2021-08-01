【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案 其中2人已打2針科興或復必泰
社會 14:50 2021/08/01
本港疫情放緩，衞生防護中心公布，今日（8月1日）新增3宗輸入個案，本地零確診，即已連續55日沒有本地個案；同日錄得約5宗初步確診個案。
新增的3名輸入個案患者由柬埔寨及美國抵港：
- 個案編號11986：41歲女子，外傭，7月31日乘CX600航班從柬埔寨抵港，6月4日及19日在柬埔寨接種兩劑科興疫苗，檢出帶N501Y及E484K變種病毒
- 個案編號11987：19歲女子，7月31日乘AC015航班從美國抵港，5月1日及22日在美國接種兩劑復必泰疫苗，暫未檢出帶任何變種病毒
- 個案編號11988：34歲女子，外傭，7月31日乘CX600從柬埔寨抵港，於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，暫未檢出帶任何變種病毒
同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，體院醫生拆解「禁藥」陷阱：
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記者：郭詩詩