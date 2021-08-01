【青年就業】調查指逾半青年會考慮到中資企業就職　薪酬福利成最大誘因

▲ 青協調查指，逾半青年會考慮到中資企業就職。（陳靜儀攝）

港府近年強調大灣區充滿港人機遇，惟仍有部分港人憂慮不適應中資公司的企業文化。香港青年協會（青協）透過實地調查方式，於今年6月5日至11日期間，訪問520名18-34歲在職或待業青年，結果反映56.9%受訪者表示會考慮投身中資企業，其主要原因是薪金高、福利好。

青年創研庫經濟組副召集人杜丰杰引述調查指，受訪青年在求職時主要考慮薪金福利、晉升機會和工作性質，亦有70%的受訪者表明公司背景並非求職時的重要考慮。

被問及如有機會，會否考慮到中資公司工作56.9%受訪者表示會考慮投身中資企業，其主要原因包括「薪金高／福利好」、「工作穩定」和「發展前景理想」。

青協又引述近年的人事顧問公司調查報告指出，有60%中資企業專業和管理人員認為，中資企業願以高出市價10%至20%的薪酬去吸引求職者或留住員工。

至於不會考慮到中資公司工作的受訪者中，其主要原因包括「不習慣內地文化」、擔心「制度不透明」和「不想從事與內地相關的工作／不想到內地公幹」。

青協亦有進一步訪問多位企業代表及20名曾經或正在投身中資企業的18至34歲青年；有個案坦言在適應中資企業文化上遇到困難。有受訪金融業個案指出，公司的決定和政策透明度不高，有時只能執行指令而不能了解整體運作，令她對公司信任度下降。另有從事金融科技的個案表示，公司設定的工作程序繁複，影響她的工作效率。

青協青年研究中心研究員袁小敏就提醒有意投身中資企業的青年，無論到港資、外資、中資公司工作，亦有其獨有的企業文化，加入一家公司前宜多了解其及企業文化。

青協又建議，青年應檢視並提升自己在國際視野和中西文化認知等方面的優勢，以保持自己獨特的競爭力，並尋找可發揮優勢的位置。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚