【星二代】陳展鵬單文柔囡囡入讀名校N班　著名星二代學府每年學費逾8萬

▲ 陳展鵬囡囡9月將入讀N班。

TVB藝人陳展鵬與太太單文柔於2018年結婚，女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）轉眼間已經2歲，9月將入讀學前預備班（N班）。單文柔日前於社交媒體分享女兒試穿校服的照片，只見小豬比穿上校服裙、運動服及芭蕾舞裝後一臉高興，興奮轉圈，看來十分期待返學。

小豬比入讀星二代名校

小豬比9月將入讀國際英文幼稚園暨幼兒園N班，學校每年學費逾8萬，學生完成N班課程後將直升同校K1。該校以英語語境聞名，功課量少愉快學習，過往有不少畢業生升讀傳統名牌小學，包括男女拔、聖保羅男女等，故受家長歡迎。不少星二代曾入讀此幼稚園，包括陳慧琳兒子劉昇和劉琛、陳敏之兒子雷子樂、王浩信與陳自瑤女兒王靖喬等。

從單文柔上傳的照片及影片可見，小豬比興奮地試穿校服及運動服，不少網民看後大讚小豬比可愛，「BB笑得好開心」、「又靚又得意」、「好純真的笑容」；亦有網民送上祝福，「希望小豬比喜歡返學，識到新朋友仔，愛上學習」。

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陳展鵬斥千萬為妻女買愛巢

陳展鵬早年以過千萬購入將軍澳日出康城晉海高層單位，作為婚後愛巢。兩夫婦為女兒悉心佈置家居，在家中搭了小帳篷，享受親子樂。陳展鵬不時在社交媒體分享家庭照，可見女兒房間望向翠綠山景，有足夠活動空間，客廳亦設玩耍區，供女兒玩樂。

陳展鵬曾接受TOPick訪問，他感激太太單文柔為家庭付出，「她令我安心出外打拼，見到女兒成長得很好，是她花了很多心機。」；又指曾一度擔心太太壓力大導致產後抑鬱，為方便照料，他特意搬到外母家附近居住，陪伴她度過情緒低落的時刻。他又感恩遇上單文柔一起組織幸福家庭，

覺得人生階段裡有她的出現是很開心，多謝她揀了我。

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責任編輯︰王明芳