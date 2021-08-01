【兒童成長】調查發現38%兒童日均遊戲時間少於1小時　平均學習時間近4小時

▲ 有調查發現38%兒童日均遊戲時間少於1小時。（受訪者提供圖片）

荃灣青年商會聯同香港善導會在今年7月訪問536名4至12歲兒童及其家長，發現兒童在疫情下的日均學習時間為3.9小時，日均自由遊戲時間為2.6小時；惟仍有38%的兒童日均自由遊戲時間少於聯合國兒童基金會建議的最少1小時。

研究亦訪問了兒童的遊戲方式，發現疫情下，兒童主要在家中與父母玩耍，有50%受訪家長平均每日花1小時的時間陪伴子女玩耍，比美國兒科學會2019年時建議的30分鐘較多，而最常見的親子遊戲種類為體能活動，佔43%。

另外，兒童最常參與的遊戲種類為體能活動，佔32%，其次是電子遊戲和創造性或想像力活動，分別佔20%和18%。相較去年調查結果，體能活動、想像力活動和社交或模擬活動有所增加，反之電子遊戲則有所減少。

商會建議家長讓兒童多參與不同類型的遊戲，例如於家中與子女多進行智力遊戲，以彌補戶外體能活動的限制及不足，亦可減少子女在家中玩電子遊戲的時間。

另外，家長亦可與子女進行桌上遊戲，例如卡牌和棋類，幫助他們學習及練習遵守規則，更易適應復課後的校園生活。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚