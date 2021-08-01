【外展接種】約250名印尼傭工接種疫苗　聶德權及羅致光往維園籲打針

▲ 聶德權（中間POLO）及羅致光（中間裇衫）到銅鑼灣一間酒店，向接種疫苗的女傭打氣。（聶德權網誌）

新冠疫苗接種計劃正在推展，公務員事務局局長聶德權於fb發文，於印尼駐港領事館安排及協助下，疫苗外展隊今日（8月1日）在銅鑼灣一間酒店，約伙250名印尼傭工接種疫苗。他和勞工及福利局局長羅致光，聯同印尼駐港總領事李吉到場打氣，又到維園派發疫苗單張，呼籲外傭及少數族裔人士護己護人，快打疫苗。

他指出，現時有約21.9萬名外籍傭工已經接種了第一針疫苗，佔在港外傭逾58%。今天適逢是周日，不少外傭在維園享受假期，有人接到單張後告訴我，已預約8月3日打針；有些表示已接種了兩針。同時間，對面酒店排了長長人龍，等候接種疫苗。印尼領事館形容，報名情況非常踴躍，有數百人排在候補名單，除了會安排他們的社區疫苗接種中心打針外，還考慮辦第2場外展接種。

外傭響應及支持對本港的整體抗疫能力十分重要。她們不少需要在僱主家中照顧幼童或長者，若接種了疫苗，對幼童或長者而言，有助在家庭建立保護網，減少病毒在家中傳播的機會。

他呼籲在場人士在接種疫苗後，告知他們的朋友接種新冠疫苗的途徑和好處，鼓勵更多朋友接種！

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責任編輯：吳卓峰