【新冠肺炎】52歲女抵英後確診　九龍城書院道樂苑須強制檢測

▲ 一名52歲女病人抵英後確診。（資料圖片）

本港今日（8月1日）新增3宗輸入個案，沒有本地個案。衞生防護中心公布，接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名52歲女病人。

今日沒有新增本地個案，僅增3宗輸入個案，包括兩名外傭。詳情即看：【下一頁】

女患者於7月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，7月18日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方，即九龍九龍城書院道24號樂苑會被納入強制檢測公告。

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，體院醫生拆解「禁藥」陷阱：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩