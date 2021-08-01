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【虐待動物】屯門兩貓尾巴受傷嘔吐　貓主29歲同居男友涉虐畜被警方拘捕

社會 15:51 2021/08/01

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梁冠灝(左)交代案情。(黃傑偉攝)

警方昨日(7月31日)接獲動物義工舉報，懷疑有人殘酷對待動物，一名女事主透過動物義工求助，發現家中飼養的兩隻貓出現異樣，其中一隻貓尾部有2厘米傷口， 另一隻貓亦嘔吐，懷疑遭人虐待。屯門警區刑事調查隊接手調查案件，經深入調查，相信與女事主同住的男友人涉嫌與案件有關，同日在屯門一個住宅單位拘捕一名29歲姓徐本地男子。

被捕姓徐男子報稱工人子，涉嫌殘酷對待動物。探員在住所檢獲一把15厘米長模型刀，懷疑與案件有關，案件現交屯門警區動物罪案警察專隊跟進調查。貓隻現時情況良好，交由愛護動物協會照顧，進一步檢驗受傷情況。

屯門景區動物罪案警察專隊主管梁冠灝督察指，涉案2貓為短毛貓，只有數月大，將進一步調查疑犯的犯案動機。警方非常重視及絕不容忍任何殘酷對待動物案件，必定積極跟進每宗個案，及與愛護動物協會緊密合作及跟進，並呼籲市民如發現有動物懷疑遭到不當對待，應立即報警求助，警方重申，殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪最高 刑罰為罰款20萬元及監禁3年，呼籲市民切勿以身試法。

愛護動物協會表示，愛協督察於現場帶走一雄性及一雌性年幼家貓，交由獸醫檢查治理及撰寫報告，由於警方已就案件立案調查，不便透露更多詳情。

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記者：黃傑偉

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