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【娛圈醜聞】傳都美竹未有向EXO前成員提告　吳亦凡媽媽錯誤決定令事件曝光

娛樂 16:47 2021/08/01

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韓國男團EXO前內地成員男星吳亦凡被指是「裙腳仔」。

韓國男團EXO前內地成員男星吳亦凡昨日（31日）因涉嫌強姦罪而被朝陽公安分局依法刑事拘留，網上傳出網紅都美竹一直未有報案的消息，並指吳亦凡媽媽吳秀芹因控告都美竹敲詐勒索以致令事件成公訴案及引起警方調查。

是次事件令吳亦凡被指是「裙腳仔」、「媽寶」等，從小到大都受到媽媽吳秀芹過分溺愛。吳亦凡的父母在他10歲那年離異，吳媽媽將他送到加拿大就學，母子相依為命。

【娛圈醜聞】吳亦凡涉嫌強姦罪被捕　已遭北京公安刑事拘留

吳亦凡與媽媽吳秀芹。

吳媽媽很關心吳亦凡的一切，不論是工作收入或其身邊的工作人員都必須經過她嚴格選定，除了開出天價接Job外，吳媽媽也為兒子拒絕過本土品牌的邀請，因而令吳亦凡有了「國際凡」的稱號。

近日網上流傳吳亦凡今次被拘留是涉及多達9宗罪項，更有指警方已掌握其罪證。

北京市公安局朝陽分局於昨晚（7月31日）發出調查通報，指現年30歲、加拿大籍的吳亦凡因涉嫌強姦罪而被依法刑事拘留，惟案件仍在調查中。

【娛圈醜聞】前EXO成員吳亦凡被指性侵粉絲　網紅都美竹聲稱受害發長文爆內幕

都美竹。

吳亦凡的監犯造型於網上被瘋傳，該造型為他於2016年主演的電影《夏有喬木，雅望天堂》內的造型，且引來不少網民熱議。

此外，網上亦正流傳「吳亦凡生活日程表」，列出其每天的用餐、學習及作息時間，而入住的囚室一般有8至12位監犯，並而要分上下格床睡覺。

電影《夏有喬木，雅望天堂》劇照。

根據中國刑法第236條規定，以暴力、脇迫或其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑，姦淫不滿14周歲的幼女，從重處罰，強姦情節惡劣，即如在公共場所強姦、或強姦多人等情形的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

若然吳亦凡強姦罪成，至少需判決3年，而或最高刑罰為死刑。

同場加映：鍾培生專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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