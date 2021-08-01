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【反制裁法】陳茂波認同國家推反外國制裁法「以戰止戰」

政治 16:11 2021/08/01

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陳茂波指美國去年不斷推出制裁措施，國家不能捱打。（資料圖片）

中央於6月推《反外國制裁法》，財政司司長陳茂波認為，相關措施有道理及必要，指美國去年不斷推出制裁措施，國家不能捱打，要以戰止戰。

全國人大常委會本月中開會，消息指，反外國制裁法將納入《基本法》附近三，在本港實施，陳茂波今早接受電台訪問時指，即使納入《基本法》附件三亦有不同做法，包括直接實施或經本地立法，如經本地立法，屆時將有諮詢過程，讓政府了解如何兼顧本港實際情況。

他又提到，最近內地監管上市公司的政策調整，目標只為令內地股市持續穩定發展，指市場即使短期有波動，但內地經濟增長快、底子堅實，相信國際資金流向中國市場大勢不會改變。

另外，陳茂波再次提到土地房屋供應問題，他認為，政府所有崗位都要協助破解土地房屋問題，又提到自己當年擔任發展局局長期間，被批評「盲搶地」及「見縫插針」，但最終亦能取得進展，反映只要各方面都堅定推動，就能破解問題。他表示，財政上會全力支持土地房屋供應，確保工作不會因為財政而受窒礙。

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責任編輯：林曉君

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