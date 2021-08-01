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【藥物安全】日常藥物或含禁藥成分　香港藥劑專科學院西九藝術公園設免費諮詢服務

社會 16:19 2021/08/01

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港藥劑專科學院會長鄭綺雯。（右二）（香港藥劑專科學院提供圖片）

東京奧運舉行得如火如荼，近日有運動員因未能通過藥物檢測而遭強制退出比賽。香港藥劑專科學院今日（1日）舉行記者會，介紹如何抗病毒期間做運動時保持安全和健康，以及防止疾病和如何在體育運動時安全使用藥物。

香港藥劑專科學院會長鄭綺雯表示，不少日常用物例如是感冒藥及哮喘藥等均含相似成分，可以在短時間內改善運動表現，其中感冒藥有助血管收縮，幫助通鼻塞同時令心跳加速，短期內可有增強體力的感覺；而哮喘藥則可以令氣管擴張，減少運動時氣喘的情況。

不過，鄭綺雯提到，如市民長期使用有關藥物或會對健康造成損害，產生不同的副作用，包括通鼻塞藥可致頭痛、哮喘藥可引致手震及焦慮難眠等，提醒市民用藥前要先了自己的身體狀況及藥物的成分。

為推廣香港健康、安全的體育文化，香港藥劑專科學院將推出體育顧問藥劑師專業服務，本月的逢周日上午10時30分至11時30分在西九龍藝術公園，提供體育顧問藥劑師公共教育及諮詢服務，主題包括體育禁藥物、體育傷害預防、透過體育增進健康，以及體育運動中營養與健康管理重要性。

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，體院醫生拆解「禁藥」陷阱：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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