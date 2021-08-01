【STEM比賽】數碼港舉辦機甲大師青年挑戰賽　小學組由聖文德小學奪冠

▲ 聖文德天主教小學於比賽奪冠。（數碼港提供）

數碼港舉辦機甲大師青少年挑戰賽（香港站），小學組決賽昨日（7月31日）上演，由16間學校競逐，最終由聖文德天主教小學奪冠。

機甲大師青少年挑戰賽去年首次引入香港，首屆中學組比賽共吸引50間學校參加，今年更首次開展小學組比賽，盼進一步加強STEM教育，於更早階段培育創科人才。賽事糅合電競及機械人競技，教導學生機械、5G技術、編程知識等，考驗他們臨場反應、團隊協作和解難能力，對象為香港小四至小六學生。

各團隊需參與賽前培訓、校內特訓及熱身賽事，利用編程自行組裝參賽機械人，為自己的機甲團隊製定出戰策略。比賽採用對戰形式，結合地面機器人和空中機器人，培養下一代對STEM（科學、科技、工程和數學）的興趣，激發學生的創造力及創意思維。

結果小學組冠軍由聖文德天主教小學奪得，代表鄭同學，優秀團隊協作是致勝關鍵，能夠與隊友合力勝出比賽非常開心，而父母亦有到場觀賽支持。

數碼港電競及青年組高級經理梁德明表示，數碼港一直致力推動創科及電競業界的發展， 為香港培育更多創科及電競專才。數碼港未來將會繼續加強 STEM 教育，為中、小學生引入更多不同活動，為他們帶來更有趣及互動的學習體驗，讓他們學以致用，為培養未來創科人才打好基礎。

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責任編輯：吳卓峰