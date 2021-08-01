【東京奧運】吳諾弘負傷上陣不減鋒芒　香港男子花劍隊力壓埃及名列第7

港男子花劍隊在今日（8月1日）早上的東京奧運的八強賽事中，雖然港隊不敵不敵俄羅斯奧委會未能晉級，不過表現已十分出色。當中曾為童星的吳諾弘，今次可說鋒芒盡露，現年21歲的可說前路無限。

其實吳諾弘今次是臨場被調派上陣取代張小倫，首次出戰奧運的他，今早一上場對俄羅斯奧委會的劍手時，表現已非常亮眼，鬥志高昂且步法靈活，堪稱「香港小劍神」。

【東京奧運】吳諾弘代表港隊出戰男花團體賽 連追7分表現亮眼展實力

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吳諾弘負傷應戰

雖然港男子花劍隊最終無緣爭今屆奧運的4強，仍然要在名次賽出戰。在首仗面對世界排名第10的德國隊，卻可惜以38：45不敵對手。

隨後，港隊戰埃及隊，由張家朗、蔡俊彥及吳諾弘應戰並回勇。港隊派出打頭陣的蔡俊彥「開個靚頭」，細分以5:2領先阿布奧卡森。

到張家朗面對哈辛時，細分贏5:1，令香港隊大幅度領先對手。之後上場的吳諾弘雖然在作賽時拉傷右大腿，並要即場醫療，之後他忍住痛作賽完成第3局。

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之後蔡俊彥在第4局展威勢，港隊將分數拉開到20:12。吳諾弘再上場，帶傷上陣的他明顯沒之前的靈活，不過年紀輕輕的他沒有因此影響作戰心理，保持耐性沉著應戰伺機反擊，結果助港隊領先至25:15。

然後到「劍神」張家朗上陣，乘勝追擊令比數擴至30:16，此時已可說是穩勝。結果港隊以45:21大勝埃及，取得第7名，亦創下港隊有史以來最高排名。