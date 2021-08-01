【東京奧運】35歲賽艇手產後復出無緣獎牌　回國獲3子女窩心接機感動網民

▲ 英國一名賽艇運動員產後復出，回國後獲子女窩心迎接。

兩屆奧運金牌得主、現年35歲的英國賽艇運動員Helen Glover，在今屆東京奧運女子雙人單槳項目獲第4名，與獎牌無緣。她回國時獲3名年幼子女接機，看到4人在機場溫馨相擁的情景，網民為之感動，指「你拿到3面『金牌』了，歡迎回家」。

Helen曾於2012年倫敦奧運及2016年里約奧運奪金，是英國頂尖賽艇運動員。她誕下3名子女後復出參與今屆奧運，與33歲隊友Polly Swann在女子雙人單槳項目奪得第4名。雖然無緣獎牌，但Helen回國後得到子女窩心迎接。從她上載的影片可見，3名小朋友興奮地跑向媽媽，與她相擁，場面令人動容。

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產後復出再戰奧運

一直喜愛划艇的Helen，去年誕下雙胞胎之後，燃起復出參賽的念頭。她指再戰奧運除了證明自己之外，還希望藉此鼓勵其他媽媽不要放棄自己的興趣。不少女性擔心產後生活，認為做媽媽之後難以繼續做自己喜歡的事，Helen以自身經驗鼓勵她們兼顧家庭生活及興趣。

Helen上載的片段吸引超過110萬次觀看，感動不少網民，「這比獎牌更有意義」、「你拿到3面『金牌』了，歡迎回家」，國際奧委會亦使用官方帳號作出回覆，指Helen的影片令人感動，希望她好好享受家庭生活。

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責任編輯︰王明芳