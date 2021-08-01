【5000元消費券】消費券下網民批商店趁機加價　$1800美容儀售價狂漲變$2900

▲ 有網民批評在政府推出消費券計劃下，不少商店趁機「坐地起價」。

首期電子消費券今日（8月1日）起可領取使用，網上討論氣氛熱烈，但有網民就批評，有不少商店趁機「坐地起價」，在消費券即將推出前先行將商品價格提高，變相出現通漲情形。有網民指出，一部原本在兩個月前售價為1,800元的美容儀，現已大幅加價至2,900元，有網民更狠批：「當香港人水魚咁劏 ！」

多名市民早上在公共交通費用補貼領取站，以八達通卡領取消費券：

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一名網民昨日（7月31日）在網上討論區「連登」發帖，指電子消費劵計劃令物價上漲，因而怒斥「好搞唔搞，搞埋啲傻X消費劵」，他更提到自己「想用正常價買個Hard Disk（電腦硬碟）都冇」，因為不少商店「知道你一定要畀錢買，畀我（都）加價啦」，怨氣甚深。

發帖網民表示，日前想買4個電腦硬碟，但到深水埗後卻發現，每個電腦硬碟價錢由原本約1,200多元加至約1,700多元。他認為，這正是通漲現象的開始：

所以個問題唔係畀咗嗰5,000蚊使，係你使完嗰5,000蚊之後仲要買嘢，全部都貴X晒。

有網民認同發帖者講法，更回應他：「仲要你講呢一刻，都未有消費券呢筆數」另外，亦有不少網民發現市面不少商品已加價，一位網民指留意到一部美容儀的價錢，由兩個月前1,800多元，再到7月初升至2,300多元：

今日（7月31日）去睇二千九，得嗰二千蚊都要咁X狼死。

此外，也有網民留言稱加價潮席捲各大小商品：「睇開對鞋加咗一舊水」、「電視機的4千-6千個的好似升到去最平5千，起哂價」相當誇張，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣