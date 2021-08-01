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【口腔健康】調查指96%長者無定期檢查牙齒　團體倡增設牙科保健券資助簡單治療

社會 16:50 2021/08/01

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一項調查發現，貧窮長者失去所有牙齒的比率較整體長者高出逾倍，而牙痛至影響睡眠的比率則高逾3倍。(受訪者提供圖片)

衞生署早為各年齡組別訂立口腔健康目標，卻一直未有為長者制訂目標，當局承諾於2021年進行口腔健康調查及重訂目標，故香港社區組織協會及香港老人權益聯盟，於本年5月至7月，以問卷方式調查230位貧窮線下長者的口腔健康狀況及習慣。調查發現，貧窮長者失去所有牙齒的比率較整體長者高出逾倍，而牙痛至影響睡眠的比率則高逾3倍，促現屆政府把握機會，於最後一份施政報告開展長者牙科保健服務，同時制定長遠牙科政策及目標。

調查發現，46%受訪長者過去一年內曾牙痛至影響睡眠，惟當中72%長者因未能負擔治療費放棄求診，38%長者選擇忍耐牙痛，34%選擇自行處理，亦有96%長者無定期檢查牙齒。調查亦發現，各公營牙科服務成效不彰，關愛基金牙科項目認知不足，24%受訪長者表示，雖有牙科需要卻不知如何申請，同時20%受訪長者因使用次數限制，故即使有需要仍故意不申請服務，任由情況惡化。

63歲的盧先生表示，曾因接受電療致口腔缺乏唾液容易蛀牙，醫生建議定期接受檢查，惟自已任職飲食散工未能負擔每年檢查費及補牙費，現時需有8隻補牙，反問政府為何兒童有牙科保健，長者卻無保健。

63歲的盧先生。(受訪者提供圖片)

72歲獨居的章婆婆表示，因失去6隻牙齒前年申領關愛基金牙科，卻被牙醫檢查後認為不適合配假牙，由於關愛基金有一次性使用限制，故自此未能申請基金，現時要自費配假牙，對退休依靠長者生活津貼生活的她構成沉重負擔。

72歲獨居的章婆婆(紅衣)(受訪者提供圖片)

社協及老權建議，增設牙科保健券，資助檢查、洗牙、補牙及簡單治療，透過誘因鼓勵定期牙科檢查及保健，防微杜漸；康健中心加入口腔檢查，開展長者牙科保健，於18區形成地區牙科保健網絡，及早改善個人口腔護理習慣；放寬關愛基金牙科限制，支援有需要貧窮長者，避免長者長期無法獲牙科支援；制訂長者牙科目標，完善人手規劃，確保牙科醫療人手供應。

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責任編輯：洪芷晴

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