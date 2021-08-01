財爺帶頭消費　化身「點心叔叔」請市民食蝦餃

▲ 陳茂波推點心車，為市民送蝦餃。（短片截圖）

萬眾期待的電子消費券今派發，財政司司長陳茂波隨即帶頭消費，今早出席電台節目前，已先後用消費券幫襯茶餐廳、酒樓和便利店，他更一人分飾多角，先後化身收銀員和酒樓「點心叔叔」，用消費券請市民食蝦餃。

陳茂波下午在社交平台上載一條短片，他在酒樓時，用自己的消費券買了數十籠蝦餃，更戴上圍裙，推著點心車給市民送餐，笑言「好緊張」。不過，從短片中可見，財爺送點心時動作十分嫻熟，完全冇「甩轆」，而且大受市民歡迎，個個爭著和他合照。

財爺下午又和民建聯立法會議員到茶餐廳幫襯，他更透露，自己首期消費券已經用完，先幫襯茶餐廳，再去便利店，又去酒樓買蝦餃請市民食，之後去和中學生打球時，又買了小禮物相贈，直言「好開心」。

▲ 陳茂波到便利店用消費券購物。（陳茂波Fb圖片）

財爺早前就話不打算透露自己選用的支付工具，以免影響市民的選擇，不過，財爺今早在便利店消費時，就意外被發現他選用的支付工具。財爺上載的照片，是由收銀員掃描其消費券的付款碼，而非財爺主動「嘟」八達通。換言之，他選用的，是另外三種支付工具之一。

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