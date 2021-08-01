【改選理事】律師會本月底改選　譚允芝冀勿如大律師公會斷內地聯繫

▲ 香港律師會在本月進行改選。（經濟日報資料圖片）

香港律師會將於本月底改選，明天截止報名。香港大律師公會前主席譚允芝今日在論壇上提到，大律師公會與內地已經沒有聯繫，冀香港律師會不會步後塵。

譚允芝指，大律師公會曾與內地有不錯關係，惟自從在2018年的「政治化選舉」後，已經與內地沒有聯繫，令到大律師要無奈地單打獨鬥。

她又提及首宗港區國安法判決，稱指定法官比外媒更明白香港法律，也沒有讓公眾看到其政治主張，認為當判詞有理據但遭到無理指控，業界應將立場表達清楚。對於指定法官於判決後被恐嚇，她認為大律師公會要發聲，又稱公會發聲比例反映其取態，需要作出平衡。

香港律師會前會長王桂壎則稱，若政府派員規管律師是可悲的事，因為有關人員相關經驗不及律師。另一前會長黃嘉純亦指，與其他地區的業界交流時，香港被認為較高人一等，是因為有自我規管的律師會及大律師公會，又以英國為例，因設立官方監管機構，英國的律師會被降格，淪為類似工會。

今次律師會將改選5名理事，倘「開明派」的民主派陣營全取5席，有機會取下理事會控制權，令建制陣營「專業派」擔憂，政府或會收回自我監管權力。

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責任編輯：陳宛彤