【MIRROR星蹤】Ian王子吸引過千Hellosss逼爆商場應援　陳卓賢逆市創業愛情事業兩得意

▲ 人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）出席「神秘魔鏡王子見面會」。

MOKO新世紀廣場現正舉行「Disney Ultimate Princess Celebration|迪士尼公主巡禮」主題活動，並邀請了人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日（7月31日）出席「神秘魔鏡王子見面會」，吸引一眾「Hellosss」提早霸位以最佳角度與他們的「白馬王子」Ian見面。

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Hellosss逼爆商埸

魔鏡王子Ian甫一出場，過千「Hellosss」便尖叫聲不斷，場面非常墟冚。Ian於遊戲環節為3位「Hellosss」親手加冕，令現場所有「Hellosss」都露出十分羨慕的表情！

被問到接下來會否進軍紅館時，Ian坦言非常期待，會繼續努力向著紅館騷的目標進發。

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▲ （《無限斜棟有限公司》劇照。）

愛情事業兼得

Ian在2018年參加《全民造星》奪得亞軍後入行，並成為MIRROR成員之一。

出道至今，Ian憑着出色的歌藝推出Solo歌，包括《二期大樓》、《正式開始》、及《鯨落》等，深得樂迷愛戴。除了歌唱事業外，Ian也接拍過劇集《男排女將》及《無限斜棟有限公司》，也因拍劇而認識了現時的女友盧慧敏（Amy），可謂是愛情事業兩得意。

現年28歲的Ian向來具備生意頭腦，繼去年推出服裝品牌idpt.後，今年再投資搞健身中心Project i，並為新一代的吸金王。

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