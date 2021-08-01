  • 29°C
香港時間 : 2021801日 (週日) 19:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR星蹤】Ian王子吸引過千Hellosss逼爆商場應援　陳卓賢逆市創業愛情事業兩得意

娛樂 18:34 2021/08/01

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）出席「神秘魔鏡王子見面會」。

MOKO新世紀廣場現正舉行「Disney Ultimate Princess Celebration|迪士尼公主巡禮」主題活動，並邀請了人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日（7月31日）出席「神秘魔鏡王子見面會」，吸引一眾「Hellosss」提早霸位以最佳角度與他們的「白馬王子」Ian見面。

【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Hellosss逼爆商埸

魔鏡王子Ian甫一出場，過千「Hellosss」便尖叫聲不斷，場面非常墟冚。Ian於遊戲環節為3位「Hellosss」親手加冕，令現場所有「Hellosss」都露出十分羨慕的表情！

被問到接下來會否進軍紅館時，Ian坦言非常期待，會繼續努力向著紅館騷的目標進發。

【MIRROR成員】盧慧敏隨男友Ian加入樂壇　 Amy未見過陳卓賢家長

（《無限斜棟有限公司》劇照。）

愛情事業兼得

Ian在2018年參加《全民造星》奪得亞軍後入行，並成為MIRROR成員之一。

出道至今，Ian憑着出色的歌藝推出Solo歌，包括《二期大樓》、《正式開始》、及《鯨落》等，深得樂迷愛戴。除了歌唱事業外，Ian也接拍過劇集《男排女將》及《無限斜棟有限公司》，也因拍劇而認識了現時的女友盧慧敏（Amy），可謂是愛情事業兩得意。

現年28歲的Ian向來具備生意頭腦，繼去年推出服裝品牌idpt.後，今年再投資搞健身中心Project i，並為新一代的吸金王。

同場加映：陳卓賢專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面
12:27 2021/07/27
【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面
【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室　Ian為騷肌照變攬枕感尷尬
16:35 2021/07/15
【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室　Ian為騷肌照變攬枕感尷尬
【MIRROR星蹤】姜濤+陳卓賢金鐘合體　過千鏡粉迫爆商場姜B暖心慰問
17:44 2021/07/22
【MIRROR星蹤】姜濤+陳卓賢金鐘合體　過千鏡粉迫爆商場姜B暖心慰問

你可能感興趣

【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面
12:27 2021/07/27
【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面
【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室　Ian為騷肌照變攬枕感尷尬
16:35 2021/07/15
【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室　Ian為騷肌照變攬枕感尷尬
【MIRROR星蹤】姜濤+陳卓賢金鐘合體　過千鏡粉迫爆商場姜B暖心慰問
17:44 2021/07/22
【MIRROR星蹤】姜濤+陳卓賢金鐘合體　過千鏡粉迫爆商場姜B暖心慰問
陳卓賢 娛樂人物職業 Mirror 盧慧敏 歌手 演員 拍拖 商場 Moko ViuTV

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】