【5000元消費券】部分Tap & go用戶不能把消費券轉入電子錢包　以此付款持續不成功

政府今日（1日）發放首期2,000元消費券，但有透過Tap & go領取的用戶指未能順利使用消費券。有市民根據客戶服務指示重新下載應用程式，但畫面仍顯示用戶需稍後再試。

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有市民到Tap & go社交平台專頁指，今早未能將消費券加入Apple或Google的電子錢包，過程中系統不斷顯示空白訊息；亦有用戶將消費券加入電子錢包時，系統顯示要輸候40多分鐘；亦有人只須輪候1分鐘，但之後就轉到空白頁面。另外，有用戶多次使用消費券，但持續被告知拒絕轉帳；亦有人想觀看消費卡號碼，輪候進入應用程式，即將進入系統時，卻需要重新輪候，程式顯示處理較早前的用戶。

Tap & go客戶服務指，上述情況基於系統出現問題，需要更新拍住賞應用程式或嘗試重新安裝程式，才可繼續使用。有市民依照指示後，沒有再出現空白頁面，但系統顯示需時處理早前的客戶，叫用戶稍後再試。

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記者：陳麗娜