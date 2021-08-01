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【5000元消費券】部分Tap & go用戶不能把消費券轉入電子錢包　以此付款持續不成功

社會 17:46 2021/08/01

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

政府今日（1日）發放首期2,000元消費券，但有透過Tap & go領取的用戶指未能順利使用消費券。有市民根據客戶服務指示重新下載應用程式，但畫面仍顯示用戶需稍後再試。

    點擊圖片放大
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有市民到Tap & go社交平台專頁指，今早未能將消費券加入Apple或Google的電子錢包，過程中系統不斷顯示空白訊息；亦有用戶將消費券加入電子錢包時，系統顯示要輸候40多分鐘；亦有人只須輪候1分鐘，但之後就轉到空白頁面。另外，有用戶多次使用消費券，但持續被告知拒絕轉帳；亦有人想觀看消費卡號碼，輪候進入應用程式，即將進入系統時，卻需要重新輪候，程式顯示處理較早前的用戶。

Tap & go客戶服務指，上述情況基於系統出現問題，需要更新拍住賞應用程式或嘗試重新安裝程式，才可繼續使用。有市民依照指示後，沒有再出現空白頁面，但系統顯示需時處理早前的客戶，叫用戶稍後再試。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳麗娜

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