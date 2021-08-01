【東京奧運】吳諾弘與女友IG放閃　香港劍撃隊感謝港人支持：多謝大家

▲ 吳諾弘多謝香港人支持。

香港男子花劍隊在今日（8月1日）出戰東京奧運，雖然未能獲得獎牌，但表現已十分出色，最終取得第7名，亦是香港劍撃隊有史以來最高排名。

當中曾當童星的吳諾弘，在隊中可說屬小師弟，今次他是首次在奧運作賽，但一出撃已非同凡響，在今次賽事中盡顯不論鬥志及技術都十分出眾，可說是明日之星。

【東京奧運】吳諾弘負傷上陣不減鋒芒 香港男子花劍隊力壓埃及名列第7

▲ （電視截圖）

吳諾弘賽前失眠

吳諾弘這位「香港小劍神」賽後與隊友張家朗、蔡俊彥、張小倫一同接受媒體訪問。「劍神」張家朗稱：「下一屆希望可以努力」。至於張小倫向香港人致謝，感謝大家為他們打氣，而蔡俊彥表示下屆奧「復仇」。

至於小師弟吳諾弘直言，自己首次出戰奧運，因此昨晚緊張到失眠：「好興奮，尋日好緊張，咁大個仔第一次打比賽前瞓唔到。」

然後吳諾弘表示，幸好今次自己是參加團體賽，感覺有一眾師兄並肩作戰分擔壓力，謙稱如果是他個人賽，未必可以放膽：「覺得就算自己失分都冇所謂，師兄會幫我追到，所以發揮得開放啲。」

他並稱︰「怯場梗係有，點會唔驚，奧運呢個咁大型嘅比賽，每一個運動員嘅夢想嚟，覺得今次係幸運嘅，喺呢度想多謝好多香港人支持我哋，收到好多唔同嘅message，IG followers由400幾去到萬幾，好多謝大家。」

截至今天6時，吳諾弘的IG追蹤人數已達約3萬人，另外其實他在賽事中不斷為團隊追分，絕不是依賴師兄追分，表現十分出眾，吳諾弘可說鋒芒畢露。

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金童玉女超登對

而這位新一代香港體壇小男神已「名草有主」，在其IG更不時上載與女友的合照放閃，十分甜蜜。

不過他沒有透露女友身份，而從日常照估計，吳諾弘女友不是運動員，但俊男美女十分登對，堪稱金童玉女，不少網民亦有在網上留祝福他們。

同場加映：Anson Lo專訪