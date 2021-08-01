全民運動日　特首做「橡筋操」財爺「食波餅」

▲ 林鄭月娥和市民一起做「橡筋操」（陳靜儀攝）

本港掀起奧運熱，康文署今舉行「全民運動日」，特首林鄭月娥和多位主要官員亦到各區體育館與眾同樂，其中林鄭除了和市民一起感受富有活力的體育舞蹈，還和市民一起做「橡筋操」，還試玩硬地滾球及躲避盤等，不過，在玩躲避盤時就多次未能投中，還不小心擲中現場觀眾，幸無大礙。

▲ 林鄭試玩躲避盤。（陳靜儀攝）

忙於宣傳消費券的財政司司長陳茂波，雖然沒有到體育館，但他今日其中一個行程亦與運動有關——和一班中學生打波，臨出發前，不忘用消費券到運動舖買小禮物相贈。他上場時，一身「運動look」，打完籃球又打兵乓球，即使不小心「食波餅」也笑容滿面。

▲ 陳茂波和中學生打籃球。（短片截圖）

到各區體育館響應全民運動日的，還有政務司司長李家超、環境局局長黃錦星、勞福局局長羅致光、運房局局長陳帆、發展局局長黃偉綸、創科局局長薛永恒、政制局局長曾國衞及保安局局長鄧炳強。

▲ 李家超體驗劍擊。（政務司司長Fb）

其中，李家超在石硤尾公園體育館試玩了近期大熱的劍擊和兵乓球。他說，儘管自己工作繁忙，但每天都會抽時間做運動，持之以恆鍛煉身體，保持心情愉快。

▲ 黃錦星和陳帆「行孖咇」，到將軍澳支持齊齊運動，傷健共融。（黃錦星Fb圖片）

黃錦星則和陳帆「行孖咇」，到將軍澳支持齊齊運動，傷健共融，又體驗了單車、躲避盤、地壺運動等。他提到，今個星期輪到「牛下女車神」李慧詩出場，讓大家集氣撐港隊單車手！適逢消費券發放首日，黃錦星貫徹環保理念，呼籲大家多支持低碳食材，減廢「走塑」 產品。

▲ 創科局局長薛永恒。（創科局Fb圖片）

薛永恒則到葵青區學跳拉丁舞，又和倫敦2012年殘疾人奧林匹克運動會乒乓球女單金牌得主黃家汶過招。而黃偉綸和羅致光，就和一班年輕的羽毛球運動員，打了場友誼賽，亦挑戰了不同的運動項目。

▲ 黃偉綸和羅致光和羽毛球運動員打友誼賽。（發展局Fb圖片）

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