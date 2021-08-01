【5000元消費券】網民瘋傳在藥房用八達通購物被收「手續費」 巿民消費前先問清楚商舖

▲ (黃傑偉攝)

第一期電子消費券今天（1日）派發。網上流傳一張藥房收據，當中消費額為1,000元，並收取手續費21元，有網民質疑是「黑店」濫收手續費；涉事藥房則在網上發文解釋，指員工有向客戶解釋使用八達通消費過200元，須收取當中2%的銀行手續費，又附上閉路電視片段「證明清白」。

網上流傳沙田一間藥房的顧客收據，呼籲市民使用消費券小心，「問清楚商舖是否要收手續費先好過數！」收據顯示，客人共購買3件貨物，金額為1,006元，以八達通付款，但最底則設有一欄「服務費」收取21元，令總數變為1,027元。

涉事藥房在社交平台解釋，指員工有向客戶講過使用八達通消費過200元，須收取2%的「銀行手續費」，又稱藥房小本經營，「如果賣價要包括使用百(八)達通而產生的銀行手續費，其實我們這筆生意是蝕錢的」。藥房另附上閉路電視片段，強調有向客戶解釋要收手續費，是在雙方同意下完成交易，又指會保留法律追究權利。

TOPick記者到涉事藥房查詢，藥房負責人稱自己店舖小本經營，每次交易前亦有清楚講明消費過200元會收手續費。街坊則指，有印象該藥房在消費劵派發前數天，已貼上有關告示，但記者到現場亦找不到該告示。

另外，有買賣網站商戶出價讓人「套現」，聲稱顧客購買Apple禮物卡，即以八折回購，亦有人稱可以原價購買消費券，希望與套現者一同消費，以換取商場購物優惠。當局早前強調，如發現有人合謀套現消費券，不排除會按照法律作追究。若有私下買賣消費券的情況，則屬故意合謀，不排除將商戶列入黑名單，或轉交執法機構跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組