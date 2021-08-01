林鄭響應消費券　花2000元買蘋果贈市民

▲ 林鄭月娥花了2,000元，購入200多個蘋果送給市民。（林鄭月娥Facebook）

今日是5,000元電子消費券派發的日子，不少市民已急不及待消費，就連特首林鄭月娥都花光首期派發的2,000元，但她所購的，竟是200多個蘋果。

近日社會奧運氣氛熾熱，康文署也於今日舉辦全民運動日。林鄭月娥今午去車公廟體育館出席活動，除了試玩了硬地滾球、躲避盤等運動，更向出席活動的市民送贈蘋果。她表示，「一日一蘋果、醫生遠離我」，希望市民身體健康，多做運動。

今次消費券是要推動電子支付，不過，林鄭卻是用現金消費，直言「沒有消費券，都不會影響我支持消費」，正受美國制裁的她，更稱已習慣使用現金，難道她無法申請消費券？

消息指，林鄭早已申請，以八達通領取消費券，只是尚未能用到。而她在Facebook上也提到，登記消費券的八達通咭，已有一段日子沒有使用，所以登記成功，並收到短訊通知，仍需要查證八達通有否被上鎖，難怪她未能趕及首天使用消費券。

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