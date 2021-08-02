【貼地校長】鄧肇堅中學校長推「津校價錢直資享受」　曾轉教弱勢校：教育就係同學生一齊

▲ 灣仔聖公會鄧肇堅中學校長戴德正多年來推動學生做義工、改善禮堂音響等設施，並參與教學，獲評為「貼地親民校長」。（林宇翔攝）

「所謂『傳統名校』同弱勢學校學生喺本質上無分別，你都要畀信心佢哋、發掘長處。」被學生譽為「貼地親民校長」的灣仔聖公會鄧肇堅中學校長戴德正，兒時曾被音樂老師評為五音不全，致多年來不敢唱歌，促使他反思教育影響力。

他曾由名校轉任弱勢學校，大膽引入英語音樂劇表演，助學生建立信心；2010年接任鄧肇堅中學校長時，正值名校轉直資潮，他卻銳意將學校變成「津校價錢、直資享受」，提升校園硬件，並引入義工服務時數要求等，讓Band 1學生讀書同時關顧社會，並堅持參與教學，強調「教育就係同學生一齊」。投身教育界37年的他本月底退休，但之後會以新身份繼續接觸年輕人。

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引入英語音樂劇 助弱勢學生建自信

戴德正就讀小四時，曾被音樂教師評為「五音不全」，直至高中獲教友鼓勵，才享受到唱詩歌的樂趣；他亦試過公開試失敗，此後遇到良師及無心教學的教師，令他深明教育能帶來很大影響，不論正、負面，促使他投身教育界。

「愈弱勢嘅同學愈應該要有優質教育。」戴校長早年分別到過拔萃男書院及聖保羅男女中學兩間傳統直資名校任教共13年，2000年毅然轉到柴灣聖公會李福慶中學任校長，他直言「我專登揀㗎！」因他認為當年教改推行過急，扼殺師生溝通空間，故希望以校長身份替教師「頂住」行政壓力，為弱勢學生提供優質教育，也希望趁40歲尚有足夠體力，跟學生「去癲去玩」。

每個人起步點可能唔同，但每個人都可以發展潛能。

作為一校之長，他親自為初中生補英文；英語音樂劇被視為名校專利，他卻讓該校全級中二參與音樂劇表演，在舞台上閃耀。他自言想法「大膽」，「最早期好辛苦，讀段英文都未必讀得掂，仲要唱出嚟。」但他相信「成功乃成功之父」，先讓學生在「一小步」取得成功感，透過簡化劇本、分段演出，令他們不再懼怕英文。

拒跟風轉直資 鼓勵Band 1生兼顧做義工

他在2010年轉任鄧肇堅中學校長，亦向辦學團體明言「想轉直資就唔好搵我」，秉持促進社會流動理念，決心將該校變成更好的津校，11年來提升許多校園設施，課室不再用投影機、全部改用大電視，以及改善禮堂音響和自家泳池等，也鼓勵多元發展，學業、音體藝及社會服務都要兼顧，目的教學生時間管理，他說︰「如果你學識分配時間、為抉擇負代價，我覺得你成世人都會好OK。」

真正教育唔淨係教課本知識，而係人與人之間嘅溝通、影響人格塑造，每一天都係新嘅。

戴德正先後在上述兩校擔任校長，21年來也有教畢業班宗教科，學生最愛聽他分享拍拖「畀人飛」的瘀事，學生也願意訴說自己遇到的困難，他說：「教育就係同學生一齊，咁先感受到佢哋嘅生命跳躍。」

▲ 學生得知校長愛下廚，校園電視台特意邀請拍攝「正記廚訪」特輯，一同買餸煮飯，作為退休禮物。（林宇翔攝）

教化重溝通 月底退休任校牧

學生送贈的退休紀念冊上，戴德正被形容為「親民校長」，有舊生寫道︰

好自豪TSK（鄧肇堅中學）曾經擁有一個敢言、是非分明、貼地、廚藝了得、會喺fb留言祝每個學生生日快樂嘅校長！

戴校長說，時下年輕人經歷社會事件，加上貧富懸殊及社會發展單一等根本性問題，他將於9月到另一間中學擔任校牧，盼繼續接觸學生，提供靈性上的支持。

除了貼地親民，戴校長作風敢言，被坊間稱為「行得正、企得正、戴德正」，退休前他亦寄語教育界「返回專業嘅敢言」。

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記者：馮琪雅