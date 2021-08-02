【投資騙案】今年上半年涉加密貨幣罪案大增138%　30多歲商人遭騙億元買filecoin

▲ 今年上半年涉加密貨幣罪案大增138%。（程志遠攝）

近年涉及加密貨幣的投資風氣熾熱，惟有關罪案亦同步上升，由去年上半年的208宗，上升到今年的496宗，升幅達138%。警方指出，今年上半年與加密貨幣有關的罪案已超去年總和，當中更有商人遭騙逾1億投資「文件幣」，結果價格由168美元跌至73美元，想套現時騙徒已不知所縱。

近年「比特幣」等加密貨幣成為熱門投資工具，有別於傳統的股票和債券，市民對加密貨幣的認識相對較少，亦吸引騙徒從中犯案。據警方數據顯示，有關加密貨幣的案件在今年急增，今年上半年的案件宗數達496宗，已超逾去年全年的494宗，亦比去年同期的208宗上升138%；涉及金額亦由去年上半年的3千多萬，上升到今年上半年的2億多。在496宗個案中，主要涉及投資騙案、社交媒體騙案、網上購物騙案和其他騙案，涉款共2.14億。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業就分享指，今年錄得的496宗個案中，受害人年齡介乎14至72歲，其中今年初有一名30多歲的商人，在朋友介紹下認識了假冒成投資經紀的騙徒，並用1.24億元投資「文件幣（Filecoin）」，「後來Filecoin價格由168美元跌落73美元，當受害人想止蝕套現時，卻已無法聯絡上騙徒。」

而年齡最小的14歲受害人，就被騙徒以19萬收購舊紙幣吸引，多次向騙徒繳付行政費和清關費，部分以加密貨幣支付，涉款近50萬。

另外，警方亦發現近來有騙徒利用市民對ICO（首次代幣發行）的認識不深，向受害人訛稱將會發行新的加密貨幣，邀請其參與投資，惟實際上只是偽造網頁，騙取受害人匯款至騙徒的戶口，甚至連ICO的白皮書都沒有準備。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽就指，暫時涉及ICO的案件仍在少數，而且手段均比較拙劣，但市民投資時仍需多加留意。

警方又表示，加密貨幣交易具有極高的匿名性，亦有不少的犯罪分子均來自境外，或把犯罪得益轉移至海外，令警方在調查、搜證、執法及司法權限方面都遇到挑戰。警方將加強執法，主動與境外執法部門採取情報主導的聯合行動以打擊跨境非法活動；亦已由昨日起推出「守網者」一站式平台，為網民提供網絡安全、資訊保安以及科技罪案防罪資訊。

市民對加密貨幣了解有限 宜審慎投資

為了解市民對加密貨幣的認識，警方透過問卷訪問了441名成年港人，發現他們對加密貨幣存在誤解，建議市民對聲稱的內幕貼士、高回報或境外投資計劃應持審慎態度。

據警方調查發現，441名受訪者中，近5成、即216人自認對加密貨幣有所認識，惟當警方邀請他們回答5條與加密貨幣有關的選擇既時，全部人中卻無人能正確回答全部題目；當中185人不知道加密貨幣可在網上交易平台、加密貨幣櫃員機及場外交易平台交易，即佔86%。

另外，受訪者中有82人表示有興趣嘗試投資加密貨幣，當中35%受訪者坦言對加密貨幣「完全不認識」或「不太認識」。

警方提醒市民要提防投資騙案，尤其對聲稱內幕貼士、高回報或境外投資計劃，更要持審慎態度；如懷疑受騙，應保存相關紀錄，並立即報警求助。

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記者：陳梓蔚