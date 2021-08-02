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【敢言校長】「行得正企得正」校長：教育問題永遠都可敢言　籲教界勿定睛失地

社會 00:00 2021/08/02

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聖公會鄧肇堅中學校長戴德正稱社會事件後致力保持校園包容兼聽，曾透過聆聽、溝通化解師生矛盾危機。（林宇翔攝）

「行得正、企得正、戴德正」，聖公會鄧肇堅中學校長戴德正被坊間冠以此花名，全因他作風敢言，身兼灣仔區校長聯會主席，經常就教育議題接受傳媒訪問、為業界發聲，他笑言「如果我成世人都行得正都幾好喎，我當係一個compliment（稱讚）」。

教育界「紅線」下有教師選擇噤聲，戴校長籲業界持守「返回專業嘅敢言」，他說：

我覺得教育問題永遠都可以敢言，因為教育就係一個可討論嘅空間。

作風敢言被冠花名　戴德正校長：我當係稱讚

學界近年面對反修例風波及新冠疫情，早年又遇上佔中，戴校長感到最深刻的畫面是見到社會失去包容及多元性，但他仍致力在校園這個小環境保持這份精神。

前年不少學校都有學生參與社會事件和叫口號等活動，師生持不同想法致關係破裂，但據戴校長經驗，只要校方願意溝通聆聽，學生通常都會明白事理，可化解彼此之間的矛盾衝突，他認為

化解矛盾唔單單循立法渠道，要有聆聽過程。

學生參與社運　聆聽解矛盾

面對即將取代高中通識科的公民與社會發展科，以及新增國家安全教育等內容等，有教師怕踩中「紅線」，打算依官方教材直說。戴校長則說：「起碼教育局無話畀你聽呢個係政治宣傳或灌輸，即係呢個仍然係教育，仍然有空間討論。」

他形容課程改革只是整個課程的「一小部分」，即使將來課程改革如何或引入其他新內容，籲業界謹記何謂教育，切忌「無限量放大」，「你唔係呢度教（獨立思考），唔代表其他地方教唔到。」

作為資深校長，他在退休前寄語教育界，不要定睛於已失去之地，強調自己並非阿Q，

我哋知道失去咗啲咩，但你唔好成日望住嗰啲嘢……睇返仍然有作為嘅地方、仍然可改變、可影響嘅地方。

戴校長本月底退休在即，回顧37年執教生涯，不論名校或弱勢學生，都需要被發掘潛能，他在9月起將以另一身份繼續接觸學生，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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