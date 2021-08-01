【新冠疫苗】本港單日5.5萬人接種疫苗　累計已接種共逾571萬劑疫苗

▲ 本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日(8月1日)踏入第157日。

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日(1日)踏入第157日。港府公布，截至今日晚上8時，單日接種人數約5.5萬人，當中2.8萬人接種第一劑，而2.7萬人則接種第二劑，另有約2.7萬人預約接種。

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，政府至今已為參與計劃的人士接種共逾571萬劑疫苗，當中逾127萬人接種由內地研發的科興疫苗第一劑，逾99萬人已打齊兩劑；另有逾198萬人接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗第一劑，逾147萬人已打齊兩劑。

另外，截至昨日(31日)，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：洪芷晴