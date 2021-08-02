【眼科醫生】高德全投身杏林35載享受救治患者後喜悅　手術改善外表也可助兒童心理成長

▲ 東區醫院及東華東院眼科顧問醫生高德全。(馮漢柱攝)

「當回望時不會後悔地做好這份工，這是我的工作理念」。東區醫院及東華東院眼科顧問醫生高德全投身公營醫療行列35載，憑藉個人的工作信念為患者服務。

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眼科雖不似外科等關乎生死，他仍享受救治每一雙靈魂之窗背後的喜悅，曾有病童因患有間歇性外斜視影響社交而拒絕上學，接受手術後問題得到改善，令他有感作為眼科醫生的意義：「一個手術除了可以改善到外表，亦有助兒童的心理成長」。

高德全投身眼科前，曾到公院的急症科及外科部門服務，但最終他慶幸自己選擇效力眼科。他謙稱，急症、外科經常面對生死，令人感到很沉重：「生死還是留給叻人去做」。相反，當眼科醫生卻能享受另一種成就感：「當病人完成手術後那一份喜悅，是會令自己都好開心。」

他分享，曾有一名70歲長者因外斜視求醫，經檢查後發現除了略為影響外觀，其他一切正常，高德全認為情況可不用做手術：「但對方好堅持要做，因為搭巴士時旁邊有一名女士誤會患者（因斜視眼）偷窺自己」。手術完成後，他更向高德全指感到非常高興，為他化解了尷尬，笑稱「做眼科有時會遇到好得意的個案」。

不過，相較於成人，令他「情有獨鍾」卻是小兒眼科。他指，不少兒童有常見的各類眼疾，包括先天白內障、「鬥雞眼」（內斜視）、青光眼等，若處理不慎或影響患者成長時期的社交和自信心。令他印象深刻是曾有一名患間歇性外斜視的病童，與其他人對話時不能直視對方，因而不願上學，令其母憂心。

高德全遂與該病童協議：「我答應為他做手術，但同時他要答應我手術成功後要重新上學」。手術完成後，該病童果真履行承諾，願意回校上學，高德全樂見手術幫助到學童心理成長。

高醫生2010至2018年期間亦曾擔任兒童醫院眼科服務籌備統籌，喜愛小兒眼科的他一直期望有機會到兒童醫院應診，他雖本月底退休後要離開工作多年的公營醫療機構，但並不會真正退下來，直言會退而不休，10月將繼續到兒童醫院及東區醫院轉作兼職工作。

他退休前獲得醫管局2021年度傑出員工獎，對於獲獎，他稱十分開心，認為是自己多年來的工作被認同，又最自豪是同事認同自己「攞個心出來工作」，「最值得高興莫過於團隊每一位同事不是因為權力而尊敬自己，而是因為我的為人」。

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記者：洪芷晴