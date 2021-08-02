【眼科醫生】眼科醫生人手流失嚴重　高德全推港島東聯網資源重整計劃將病人轉到東華東院分流

▲ 東區醫院及東華東院眼科顧問醫生高德全。(馮漢柱攝)

公院眼科是其中一個輪候時間長的專科，原因之一是眼科醫生流失問題嚴重，以港島東聯網為例，隨着人口老化，每年求診病人增至13萬人次，但聯網內僅有20多名眼科醫生，加上不時有醫生轉投私家，導致醫護人員工作負荷沉重。不過，在公院工作逾30年的高德全卻從未有想過離開，仍孜孜不倦地在公院效力，任內積極推動多項公院眼科專科改革，包括資源重整計劃，只因一個理念：「當我每日張開眼想要返工，代表我仍想留在這裏。」

【眼科醫生】高德全投身杏林35載享受救治患者後喜悅 手術改善外表也可助兒童心理成長，詳情即看：【下一頁】

面對患者輪候時間長問題，高德全認為人手流失是問題根源：「醫療問題源於人口老化速度快，而醫護人手卻永遠追趕不上」。故他於2014年出任港島東醫院聯網眼科部門主管後，便一心致力減低同事工作量以挽留人才，他向醫管局提出資源重整計劃，將東華東院和東區醫院的眼科部門重新定位及重新分配資源，東區醫院集中處理急症及身體狀況較複雜的患者，而病情穩定的患者檢查及日間手術等則在東華東院進行，從而將病人分流。

他解釋，因大部分患者現均在東區醫院求醫，變相增加該院輪候時間，以眼底黃斑掃描為例，東區醫院輪候時間達一年半，而東華東院則只需3個月。

他指，該計劃下月正式「上馬」，屆時會安排首批患者轉介到東華東院，期望可利用最少的資源達到最大成效，他預計未來兩院的眼科服務，分配會由現時五五比改為八二比：「8成在東華東院，2成在東區醫院」。他慶幸計劃可在任內順利推行，於可見的未來有望減輕眼科部門的負擔：「這個計劃不是我一人的目標，是整個部門的目標」。

記者：洪芷晴