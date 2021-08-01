【強制檢測】中西區多間食肆及太古城中心4期等8處上榜   涉抵港染變種病毒初確個案

▲ 西營盤德輔道西321號瑧璈納入強制檢測，因有曾入住人士感染新冠病毒。(經濟日報資料圖片)

食衞局表示，今（1日）發現2宗分別由美國及荷蘭抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R／N501Y變種病毒株，患者曾到過的下面8個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。

8處須強檢地方包括：

1. 紅磡愛景街8號海濱南岸第6座

2. 西營盤德輔道西321號瑧璈

3. 鰂魚涌太古灣道12號太古城中心第4期4樓403-411室裕利安宜香港有限公司

4. 中環雲咸街34號世界商業大廈3樓SOZO Hair Design

5. 鰂魚涌太裕路3號安盛臺順安閣G512-G513舖芽莊越式料理

6. 石塘咀皇后大道西533-537號地下CrossFit Cavaliers

7. 中環荷李活道10號大館01座G06-07舖樂茶軒

8. 中環雲咸街43-55號地庫 Chaiwala

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責任編輯： 楊玉珠