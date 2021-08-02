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【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 12:38 2021/08/02

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消息指本港今日沒有新增源頭不明個案。（資料圖片）

本港疫情放緩，消息指，今日（2日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

本港昨沒有錄得本地個案，僅新增3宗輸入病例，包括2名柬埔寨抵港的外傭和一名美國抵港的女子。其中兩名外傭均於前日乘CX600航班從柬埔寨抵港，當中41歲女患者6月4日及19日在柬埔寨已接種兩劑科興疫苗，她被檢出帶N501Y及E484K變種病毒；另一外傭抵港後於油麻地香港海景絲麗酒店進行檢疫後確診。

至於由美國抵港的19歲少女，她5月1日及22日也已在美國接種兩劑復必泰疫苗，上月31日乘AC015航班抵港後確診。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指接獲英國通報一宗確診個案，涉及一名52歲女病人，她於上月15日乘搭CX251航班由本港前往倫敦，3日後的檢測樣本呈陽性，沒有病徵。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的九龍城書院道24號樂苑被納入強制檢測公告。詳情即看：【下一頁】

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，體院醫生拆解「禁藥」陷阱：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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