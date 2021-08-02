【東京奧運】吳諾弘與男子花劍隊師兄齊受訪　當童星經歷助上場鎮定

▲ 曾當童星的吳諾弘參演過不少電視劇集。

曾當童星的吳諾弘，為今屆東京奧運會的香港男子花劍隊成員之一，昨日（8月1日）分別出戰賽事，由早上對俄羅斯奧委會及下午再戰埃及隊，表現出色。曾為童星的吳諾弘更是鋒芒盡露，其IG人數更暴增至3萬，人氣急升。

花劍男子團隊昨戰埃及隊時，雖經早上一輪大戰，但張家朗、蔡俊彥及吳諾弘回勇應戰。其中吳諾弘更因作賽時拉傷右大腿，忍痛作賽完成第3局，最後仍能力壓埃及隊取得第7名，創下港隊有史以來最高排名。

▲ 香港男子花劍隊（取自國際劍撃總會）

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童年已想做運動員

吳諾弘隊友張家朗、張小倫、蔡俊彥賽後接受不同訪問，全隊及教練並接受TVB的獨家視像訪問，吳諾弘在訪問中被問到童年夢想，他稱小時候已希望做全職運動員。

吳諾弘稱：「小時候夢想當然做全職運動員，並希望一步步為參加奧運而努力。他又指多年來努力鍛，只是想爭取更加好的成績。

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1999年出生的吳諾弘，在小二時就開始學劍擊，同時擔任童星，曾演出30多部劇集，如《酒店風雲》、《宮心計》及《On Call 36小時》等，2015年拍畢最後一部劇集《四個女仔三個BAR》，他亦曾為《是咁的，法官閣下》任劍擊指導。

自7歲時起便拍攝過超過30套劇集，吳諾弘坦言過去演出經驗，是有助增加抗壓力：「其實我剛才（比賽）好緊張，前一晚都睡不到。但我想（演戲）都會有幫助，因為相對地可能對者鏡頭不會太驚，但在場上我緊張時，你們看不到而已。」

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▲ 香港男子花劍隊與教練齊接受訪問。（影片截圖）

貼心男友

新一代香港體壇小男神吳諾弘已「名草有主」，在其IG更不時上載與女友的合照放閃，十分甜蜜。

不過他沒有透露女友身份，而從日常照估計，吳諾弘女友不是運動員，但俊男美女十分登對，堪稱金童玉女，他並在社交平台為女友設「相簿區」，紀下拍拖點滴，如慶祝情人節、聖誕節，展示情侶手機殻，十分貼心。

▲ 吳諾弘跟女友放閃。（取自IG）

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