【MIRROR成員】Anson Lo與家人食飯補祝生日　網民：幫你P埋Edan上去？

▲ Anson Lo與家人食飯補祝生日，網民：「幫你P埋Edan上去？」

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）於剛過去的7月7日渡還了他的26歲生日，人氣高企的他工作密密麻麻，直到近日才終於有時間跟家人吃飯補祝生日。不少仍在沉浸於《大叔的愛》劇情中的粉絲，見到教主與家人的合照便開玩笑問：「幫你P埋Edan上去？」

人氣組合MIRROR成員Anson Lo於上月7日26歲生日，其粉絲「神徒」鋪天蓋地為其舉辦生日應援。除了巴士車身、燈箱廣告等，神徒包起一艘遊輪在維港向教主祝賀，成為全港的一時熱話，亦讓港人知道到底「教主」的魅力和號召力有多強大。

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▲ Anson Lo一家四口的合照。（instagram圖片）

Anson Lo與家人慶生

不過人紅自然多工作，近日忙於宣傳新歌和各種代言活動的Anson Lo，直到近日才終於有時間能夠跟家人吃飯，補祝他的生日。

他在社交網站貼出一張親友大合照，以及一張與父母和胞姊的合照，網民笑指單看鼻子也知他們是一家人。

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▲ 「教主」的愛犬Amber。（instagram圖片）

Anson Lo寫道：「遲來的補祝生日飯～今日早收工和我的可愛『教主』們吃飯，包括教母、教父、教姐（Amber在家等我）和一眾親戚們～家人永遠最重要！I love you all♥ #生日當然要請家人食飯 #溫馨的一個晚上 #見字關懷一下你的家人吧」

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▲ 「田牧CP」。（instagram圖片）

有網民問道要不要幫手把Anson Lo的愛犬Amber也P到家庭合照中，亦有網民看完《大叔的愛》後仍然未「出戲」，覺得Anson Lo與隊友Edan（呂爵安）是一對，笑謂：「咁唔爭再P埋兒登（Edan）。」

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