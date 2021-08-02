【奧運情誼】台羽毛球選手決賽失落冠軍　銅牌得主暖心擁抱：你難受我知道

▲ 戴資穎在奧運羽毛球女單決賽失落金牌，獲銅牌得主擁抱鼓勵。

在奧運奪金是不少運動員拼盡一生的目標，台灣羽毛球后戴資穎，昨晚（8月1日）在東京奧運羽毛球女子單打金牌戰中，不敵中國選手陳雨菲，以銀牌收場。她坦言，無法站在最高頒獎台上是留有一點遺憾。而在賽事中摘得銅牌的印度選手辛度，展現體育精神，賽後給她擁抱和真誠的鼓勵，令她忍不住爆喊。

台灣羽毛球選手戴資穎，在7月30日的女單八強戰中，打敗了好友兼宿敵－泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon），並於31日直落兩局擊敗印度頭號選手辛度（Pusarla V. Sindhu），生涯首度打入奧運決賽，與中國選手陳雨菲爭奪冠軍寶座。

▲ 戴資穎在羽毛球女單奪得銀牌。（IG圖片）

在昨晚的決賽中，戴資穎展現強大的韌性，本來已滿是傷痕的膝蓋不時磨到地板，她連起身也有點吃力，但她仍苦戰了3局，可惜第3局中前段失誤太多，最終不敵陳雨菲。她懊悔地蹲在地上，令人感到心疼。

失落金牌留遺憾

比賽過後，戴資穎在facebook發文，她表示，第三度踏上這夢想的舞台，終於闖入決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總有一點遺憾。然而，不完美總是存在，才令她有動力去追求更好的結果。

或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！

感激印度選手鼓勵

她感激所有支持她的人，還有她的團隊，她坦言自己已經盡力，結果很殘酷，也只能接受。她又分享了一個小故事，在比賽完結後，她本來對自己的表現還算滿意，但銅牌得主辛度卻跑過去抱著她，捧著她的臉說，「我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。」辛度又把她擁在懷裡，說「我都知道」。

那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭….. 真的太難過了，因為真的很努力了。 再次感謝大家的支持與鼓勵。 謝謝你們一起陪我走到現在。

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事實上，這群世界頂尖選手，私下都有不錯的情誼，戴資穎2019年參加世界羽聯世年終賽晚宴時，曾和中國選手陳雨菲、日本選手奧原希望、山口茜、泰國選手依瑟儂及印度選手辛度等同枱食飯，並一起開心的自拍合影，3年後他們再於奧運相遇，6人都有進入女子單打比賽的8強。

▲ 泰國女將依瑟儂轉貼粉絲的漫畫，為戴資穎打氣。（IG圖片）

在戴資穎擊敗泰國女將依瑟儂後，依瑟儂也在IG轉貼了粉絲繪畫的漫畫，漫畫引用了火影忍者中的名場景，將鳴人和佐助雙雙倒地的畫面畫成戴資穎和依瑟儂，兩人疲累的倒在地上，依瑟儂說︰「妮一定…要贏到追後喔！」，小戴也淡淡回應﹕「嗯。」，對於依瑟儂的祝福，戴資穎也不忘回應「Thank you May」，在體育世界裡的友誼讓人動容，也體現了運動家精神。

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責任編輯：王明芳