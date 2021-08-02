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【5000元消費券】王學玲強調消費券不可套現　商戶若協助套現會被列入黑名單

社會 10:13 2021/08/02

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

5000元電子消費券計劃昨日起發放第一期金額。（資料圖片）

政府昨日起向約550萬名市民發放第一期電子消費券，吸引不少市民外出消費。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，發放電子消費券的情況大致暢順，希望社會的消費意欲及氣氛可持續。她又強調消費券不可套現，如支付平台營辦商發現商戶有不正當或虛假交易，或會被列入黑名單。

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巿民昨不停瘋傳沙田石門一間藥房收據，顯示客人共購買3件貨品，金額為1,006元，以八達通付款，藥房除收取貨物費用，亦索取服務費21元，相當於貨品售價2%，令總數變為1,027元，帖文者呼籲市民消費前先問清楚商舖。詳情即看：【下一頁】

王學玲今早（2日）接受電台訪問時指，昨日凌晨起已向約550萬名市民發放首期電子消費券，指雖然初期的情況有擠塞，惟情況大致暢順，認為電子消費券可以帶動市面氣氛暢旺，期望社會的消費意欲及氣氛可持續。

對於有不少網民紛紛討論如何將消費券套現，她指電子消費券是為了帶動經濟，強調消費券不可以套現，指如有支付平台的營辦商發現商戶有不正當或虛假交易會作出調查，如涉及合謀詐騙，涉事商戶會被政府列入黑名單，不可以再收取消費券，另有機會交由執法部門跟進。她又提醒市民不要將電子銀包的帳戶作出買賣，因當中涉及個人資料，或會有其他風險。

部分Tap & go用戶不能把消費券轉入電子錢包，以此付款持續不成功。詳情即看：【下一頁】

至於有市民反映未能收到消費券，王則建議應先檢查是否已經登記成功，登記成功者會收到政府的短訊通知，亦可與接收的支付平台營辦商查詢，了解電子錢包帳戶是否出問題等；另可透過熱線18 5000的語音系統查詢其登記的情況。她又提醒市民，在使用消費券時，如交易未完成但已被扣錢，應保留單據，向商戶及支付平台營辦商跟進。

一文看清電子消費券網上登記步驟，八達通、Alipay等支付平台登記注意事項，即看：【下一頁】

貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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