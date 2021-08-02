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【智能愛人劇透】第1集劇情預告　智能人李佳芯偷走被陸永帶回家

娛樂 10:29 2021/08/02

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，講高端智能人阿寶（李佳芯飾）出廠時意外走失，流落人間，落入古怪尋常百姓家。人工智能公司職員古家廉（陸永飾）如獲至寶，私下將阿寶據為己有。

第1集（3/8）

古家廉是奇點科技貿易公司的銷售員，每天過着營營役役的日子，為公司推銷高端智能人。

奇點最近推出一款ASI系列強智能人，是公司的重點項目。

某天，家廉駕車時竟不小心撞倒出廠走失的強智能人。

為免被公司追究，家廉決定私下把她偷偷帶回家。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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