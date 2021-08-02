【智能愛人劇透】第1集劇情預告 智能人李佳芯偷走被陸永帶回家 娛樂 10:29 2021/08/02 分享： 熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，講高端智能人阿寶（李佳芯飾）出廠時意外走失，流落人間，落入古怪尋常百姓家。人工智能公司職員古家廉（陸永飾）如獲至寶，私下將阿寶據為己有。 第1集（3/8） 古家廉是奇點科技貿易公司的銷售員，每天過着營營役役的日子，為公司推銷高端智能人。 奇點最近推出一款ASI系列強智能人，是公司的重點項目。 某天，家廉駕車時竟不小心撞倒出廠走失的強智能人。 為免被公司追究，家廉決定私下把她偷偷帶回家。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【東京奧運】《我家無難事》延期改播《七公主》 鄺潔楹演劍擊手食奧運熱 17:29 2021/07/29 【東京奧運】《我家無難事》延期改播《七公主》 鄺潔楹演劍擊手食奧運熱 【愛美麗狂想曲】李佳芯濕身+祼背搏命演出獲激讚 Ali憑實力挽救事業再衝視后【有片】 12:04 2021/04/01 【愛美麗狂想曲】李佳芯濕身+祼背搏命演出獲激讚 Ali憑實力挽救事業再衝視后【有片】 【力追Ali】傳富商花盡心思追李佳芯 為博女神Ali歡心用雪機製人造雪 15:47 2021/05/18 【力追Ali】傳富商花盡心思追李佳芯 為博女神Ali歡心用雪機製人造雪 你可能感興趣 【東京奧運】《我家無難事》延期改播《七公主》 鄺潔楹演劍擊手食奧運熱 17:29 2021/07/29 【東京奧運】《我家無難事》延期改播《七公主》 鄺潔楹演劍擊手食奧運熱 【愛美麗狂想曲】李佳芯濕身+祼背搏命演出獲激讚 Ali憑實力挽救事業再衝視后【有片】 12:04 2021/04/01 【愛美麗狂想曲】李佳芯濕身+祼背搏命演出獲激讚 Ali憑實力挽救事業再衝視后【有片】 【力追Ali】傳富商花盡心思追李佳芯 為博女神Ali歡心用雪機製人造雪 15:47 2021/05/18 【力追Ali】傳富商花盡心思追李佳芯 為博女神Ali歡心用雪機製人造雪 智能愛人 電視劇 TVB