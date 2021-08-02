廖啟智遺作之一《女人街，再見了》上映　智叔與童星動人演繹非一般父子情

▲ 廖啟智遺作之一《女人街，再見了》。

廖啟智（智叔）擔演主角的遺作之一《女人街，再見了》將於8月5日上映。影片以「女人街」為故事背景，講述廖啟智飾演的「衫佬」意外收留了非法居留兒童小東（梁珈榕飾），二人情同父子，一起在女人街生活，相依為命。

小東因沒有合法居留證件，所以每天只能夠留在女人街，從未踏足這條街以外的世界，為掩人耳目，小東每天更會在衫佬開檔時，穿好校服假裝上學。

智叔演潦倒小販

但隨著小東長大，他開始憧憬著女人街以外的世界，有自己的夢想，而跟著衫佬長大的他，也學會利用小聰明得到自己想要的東西，衫佬既不希望小東學壞，但同時又無力以身作則，令兩父子開始產生衝突，原本溫馨的生活起了波瀾，而小東的無證身份最後亦引發悲劇。



由於廖啟智演這個角色時太過入型入格，並且本片全程於女人街實景拍攝，因此在拍攝時惹來不少路人誤會，智叔因潦倒而成為小販，從中可見智叔的精湛演技及專業，即使在人來人往的女人街亦可全心投入角色。

無血緣的父子

電影中一場戲講述，小東因為偷了尹光開設的士多的汽水而被智叔教訓，智叔要小東跪在街頭認錯，再在現場抄起衣架便往小東身上打去，令人看了十分揪心。

但這對無血緣的父子其實感情深厚，衫佬雖然學識不多不會管教小東，但對小東的愛卻是發自內心，將他當成自己親生兒子般關懷，箇中亦呈現出香港低下階層的生活面貌，是一部感人至深的電影。



《再見了，女人街》原定於去年上映，唯因疫情延至今年才上畫，未料智叔早前病逝。

智叔演技一向備受推崇，他於本片演出「衫佬」一角極為傳神，令觀眾有幸可再度於大銀幕上欣賞到他的精湛演技，並懷念他為大家曾經帶來的每個精彩時刻。