【野生捕獲】大叔大埔海濱公園岸邊釣到魔鬼魚　網民：快啲放佢返大海啦

▲ 網民在大埔看見一名大叔釣到一條魔鬼魚

本港有不少釣魚愛好者，有網民發文指，昨日（1日）經過大埔海濱公園岸邊時，看見一名大叔釣起一條魔鬼魚。帖文一出，網民紛紛留言促當事人放生。根據香港魚類學會的資料，魔鬼魚尾部長有毒刺，不宜太接近牠。

▲ 網民在大埔看見一名大叔釣到一條魔鬼魚。 （facebook群組「大埔 Tai Po」）

該名網民在facebook群組「大埔 Tai Po」昨日下午上載相片表示：「剛剛阿叔釣到魔鬼魚！」從相片可見，一名男子雙手伸直，手握魚竿，魚勾勾在魔鬼魚鼻孔附近。魔鬼魚體形不小，有途人在岸邊圍觀。大部份網友也希望當事人放生魔鬼魚，為其感到難受。

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魔鬼魚尾部有毒刺

根據香港魚類學會網站的資料，魔鬼魚學名為「赤魟」，性格溫順，雖然尾部長有毒刺，絕不會主動攻擊，但入門觀察者不宜太接近，若以手嘗試按緊或踏上， 牠們就會借力將尾反向倒刺。牠們常單獨游動，主要攝食水底生物，平日緩慢匍匐滑爬水底，多數在黃昏至夜間活動，怯羞易受驚。該學會又指，宜於夏秋季作魔鬼魚的野外觀察，在潮退時沿岸淺海內灣及河口紅樹林等地均可見其身影。

被刺傷胸部腹部易致死

根據台灣科技大觀園的網站資料，被魔鬼魚的毒棘刺傷後，會引起以下反應：

首先傷口會劇烈疼痛，約1小時後轉變為間歇性的抽痛，且患部會腫大，伴隨有噁心、嘔吐、腹痛、頭暈、痙攣、呼吸困難、血壓下降、麻痺等現象，有些嚴重的如毒棘刺到胸部或腹部則易致死。刺傷後，若傷口未做及時處理，極易受細菌二次感染而導致潰爛壞死。

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責任編輯：羅嘉欣