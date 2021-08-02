  • 30°C
香港時間 : 2021802日 (週一) 11:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【野生捕獲】大叔大埔海濱公園岸邊釣到魔鬼魚　網民：快啲放佢返大海啦

健康 10:59 2021/08/02

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

網民在大埔看見一名大叔釣到一條魔鬼魚

本港有不少釣魚愛好者，有網民發文指，昨日（1日）經過大埔海濱公園岸邊時，看見一名大叔釣起一條魔鬼魚。帖文一出，網民紛紛留言促當事人放生。根據香港魚類學會的資料，魔鬼魚尾部長有毒刺，不宜太接近牠。

網民在大埔看見一名大叔釣到一條魔鬼魚。 （facebook群組「大埔 Tai Po」）

該名網民在facebook群組「大埔 Tai Po」昨日下午上載相片表示：「剛剛阿叔釣到魔鬼魚！」從相片可見，一名男子雙手伸直，手握魚竿，魚勾勾在魔鬼魚鼻孔附近。魔鬼魚體形不小，有途人在岸邊圍觀。大部份網友也希望當事人放生魔鬼魚，為其感到難受。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

魔鬼魚尾部有毒刺

根據香港魚類學會網站的資料，魔鬼魚學名為「赤魟」，性格溫順，雖然尾部長有毒刺，絕不會主動攻擊，但入門觀察者不宜太接近，若以手嘗試按緊或踏上， 牠們就會借力將尾反向倒刺。牠們常單獨游動，主要攝食水底生物，平日緩慢匍匐滑爬水底，多數在黃昏至夜間活動，怯羞易受驚。該學會又指，宜於夏秋季作魔鬼魚的野外觀察，在潮退時沿岸淺海內灣及河口紅樹林等地均可見其身影。

被刺傷胸部腹部易致死

根據台灣科技大觀園的網站資料，被魔鬼魚的毒棘刺傷後，會引起以下反應：

首先傷口會劇烈疼痛，約1小時後轉變為間歇性的抽痛，且患部會腫大，伴隨有噁心、嘔吐、腹痛、頭暈、痙攣、呼吸困難、血壓下降、麻痺等現象，有些嚴重的如毒棘刺到胸部或腹部則易致死。刺傷後，若傷口未做及時處理，極易受細菌二次感染而導致潰爛壞死。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【巨型鮫魚】大埔街市驚現超級大鮫魚重逾90斤　網民：切一片夠食成個星期
10:47 2021/03/31
【巨型鮫魚】大埔街市驚現超級大鮫魚重逾90斤　網民：切一片夠食成個星期
【街市怪魚】美孚街巿驚現11呎長大油𩺬　每斤$100半日賣剩三分一
11:38 2021/03/30
【街市怪魚】美孚街巿驚現11呎長大油𩺬　每斤$100半日賣剩三分一
【天價馬友】大埔街市新鮮馬友開價1萬元　網民：越大越好食魚油好豐富
13:01 2021/02/10
【天價馬友】大埔街市新鮮馬友開價1萬元　網民：越大越好食魚油好豐富

你可能感興趣

【巨型鮫魚】大埔街市驚現超級大鮫魚重逾90斤　網民：切一片夠食成個星期
10:47 2021/03/31
【巨型鮫魚】大埔街市驚現超級大鮫魚重逾90斤　網民：切一片夠食成個星期
【街市怪魚】美孚街巿驚現11呎長大油𩺬　每斤$100半日賣剩三分一
11:38 2021/03/30
【街市怪魚】美孚街巿驚現11呎長大油𩺬　每斤$100半日賣剩三分一
【天價馬友】大埔街市新鮮馬友開價1萬元　網民：越大越好食魚油好豐富
13:01 2021/02/10
【天價馬友】大埔街市新鮮馬友開價1萬元　網民：越大越好食魚油好豐富
網絡熱話 健康問題 大埔海濱公園 頭暈 大埔

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】