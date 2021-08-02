【5000元消費劵】用TAP & GO付錢交易失敗卻被扣錢　網民開群組吐苦水

▲ 用TAP & GO使用消費劵問題多多，苦主成立群組交換情報。

期待已久的首期電子消費券已於8月1日起可領取使用，惟不少選用TAP & GO來領取消費劵的用家在消費時未能順利付費，甚至反被扣錢。有網民成立Tap&Go苦主追討Facebook群組讓一眾苦主大吐苦水及交流使用心得。

有選用TAP & GO來領取消費劵的用家在交易時出現重重困難，又未能成功聯絡客戶服務，令他們非常困擾及擔心。TOPick整合其中數個個案。

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被無故扣錢 致電客服無人接聽

有網民發現網上錢包交易未成功但已負錢，苦主想查閱交易記錄但App卻沒有相關紀錄，致電至客戶服務更沒人接聽，苦主大呻系統刪除紀錄，令他非常費解。

未能成功登記Apple Pay或Google Pay

有不少Tap & Go新手用家遇到被google封鎖了虛擬卡，不能進入Google Pay頁面。有人回覆同樣遇到這情況，不過轉去云閃付便解決了問題。 有網民轉帳後，Tap & Go突然自動移除，即使再登入系統卻指他多次輸入錯誤而封鎖有關帳戶，

我根本只輸入過一次佢就不停load唔到，然後客服又無人聽。

有網民灰爆表示，即使成功登記了Apple Pay都用不到，想成功用Tap & Go 消費簡直要「過五關斬六將」！

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交易紀錄混亂

有網民一心打算在消費劵領取首天購物，卻換來不愉快經歷。這網民昨日（1日）去Apple Store，交易了4至5次都交易不到到，但交易顯示得兩次。

一會兒更發現Tap & Go App原來的2000元都沒了，他致電了Tap & Go熱線，20分鐘才有人聽，職員表示這是Apple Store的問題，並叫他去第二間商店試。

話人地Apple shop (Store) hold 住我舊錢！一尾係懶人地商店！

這網民十分氣憤，指別人寫了refund，為何信用卡顯示歸零。職員表示要等七日才可拿回2000元。但最後這張卡的交易紀錄都消失了，他對這間公司的服務感到失望，直言希望取消不用他們的服務。

自己做唔到唔好攪咁大亶（壇）野啦！

家人用不同領取方法只有Tap & Go出事

有網民表示家人們選用不同的領取方法，八達通沒有問題，即使支付寶最多要過多幾次錢，但也不會像Tap & Go 胡亂扣錢。

係得tng（Tap & Go）比又比唔到錢，又要亂扣錢 執左去啦！Hotline又唔聽，等你2個幾鐘，聽左又十問9唔知。

網民建議苦主向金管局投訴

面對這麼多奇怪的交易情況及問題，有苦主建議大家可一起向金管局投訴，除了提供金管局投訴表格連結，又提供TAP & GO的牌照號碼及持牌人名稱資料。

同場加映：登記電子消費劵方法，即睇【下一頁】

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責任編輯：陳珈希