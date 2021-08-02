【商場開幕】將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕    設100米長彩虹跑道讓毛孩放電

▲ 將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕，街坊又多一個好去處。(相片提供︰Ocean PopWalk海天晉匯)

將軍澳商場雲集，坐落將軍澳南臨海位置的Ocean PopWalk海天晉匯亦已全新開幕，除了坐擁壯闊海景的餐飲商戶之外，特色超級市場、家居佈置、寵物美容、兒童教育及其他生活所需的商店等，30多間全新商戶將於8月陸續開業，商場更設100米長彩虹跑道讓毛孩家長開心放電，設計不俗。

▲ 商場相當pet-friendly，本周本還有動物市集。(相片提供︰Ocean PopWalk海天晉匯)

當下的商場，都會將休閒設施up-grade，務加留住顧客。Ocean PopWalk海天晉匯除了全新的購物體驗之外，亦歡迎顧客帶同寵物一同前來購物，提供多款寵物友善設施，包括寵物手推車、汪汪廁所及將軍澳區首創的寵物停泊處等，更設有100米長的彩虹跑道，讓主人與愛寵們開心放電及大拍充滿活力的炫目打卡照片。

▲ 商場設100米長彩虹跑道，讓毛孩家長及寵物放電。(相片提供︰Ocean PopWalk海天晉匯)

此外，商場戶外更設有一站式單車服務站，除可讓居民儲存單車，輕鬆到商場購物外，更可於維修站自行修理單車、清潔單車及為輪胎充氣，一站式服務讓大家於單車徑運動過後，輕鬆食買玩。將軍澳街坊亦可實踐低碳生活，踩單車前來添置日常生活用品。

▲ 商場內有維修站可自行修理單車。(相片提供︰Ocean PopWalk海天晉匯)

▲ 商場戶外更設有一站式單車服務站，除可讓居民儲存單車。(相片提供︰Ocean PopWalk海天晉匯)

而於8月7至8日期間，海天晉匯亦舉辦寵物主題活動《Summer Fun 寵愛你夏日遊樂園》及《寵愛毛孩市集》誠邀一眾毛孩家庭齊齊參與，活動除左夏日感十足的打卡裝置外，更特設冰涼水池區，讓毛孩玩水降溫。

▲ 商場設有德國餐廳，前有當地的啤酒單車係點綴。(相片提供︰Ocean PopWalk海天晉匯)

記者︰馮柏偉