【5000元消費券】飲食業界代表：生意額普遍有1成增長　沒聽聞同業趁機加價

▲ 稻苗學會會長黃傑龍指昨日發放第一期消費券，生意額普遍有1成增長，沒聽聞同業趁機加價。（資料圖片）

當局昨日發放第一期消費券，稻苗學會會長黃傑龍表示，昨日不少人外出購物，不少食客都手持購物袋入餐廳，認為消費券發揮到效果，因餐飲業恢復不錯，人流旺順道帶動業界生意額，平均有10%的增長，但受限於防疫措施的營業限制，對生意額不會有大幅上升，預料業界可吸納約100億至150億元的消費券。

黃傑龍在港台節目指，市民使用各電子支付平台的比例是4成八達通、3成Alipay HK、2成Tap & Go、1成WechatPay HK。昨日部分顧客要求分單付款，例如1,500元的費用，會以消費券支付其中1千元，餘下500元就以其他方式支付，他沒有聽過餐飲業會就電子支付方式額外收手續費。他續指，消費券推出期間競爭劇烈，業界都紛紛推出優惠搶生意，沒有聽聞同業因為消費券推出加價，反而因為全球糧食價格升幅加劇，或因食材價格上揚導致加價。

另外，零售管理協會主席謝邱安儀表示，昨日消費氣氛十分好，有會員表示，生意增長5成，部分生意額更以倍數增加。

謝邱安儀指，首期消費券雖然只有2,000元，但部分家庭集合成員的消費券，購買高價產品，即使是低價的日常用品，市民亦更願意消息，認為業界受惠程度廣泛，不論服裝、首飾、電器、傢俬及百貨業均能受惠。

有商戶獲豁免電子支付手續費後，仍向顧客收取服務費，她形容上述情況是個別商業決定，提醒消費者付款前要問清楚，但相信大部分商戶都提會出優惠，希望在消費券有效內爭取更多生意，並期望市民積極消費。

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記者：陳麗娜