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【娛圈醜聞】吳亦凡涉強姦被捕　忠粉發起集資救援官媒籲保持理智

娛樂 11:42 2021/08/02

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韓國男團EXO前內地成員男星吳亦凡被捕，忠粉欲前往拭救偶像。

韓國男團EXO前內地成員男星吳亦凡在前日（7月31日）因涉嫌強姦罪而被朝陽公安分局依法刑事拘留，其官方工作室微博已被注銷，連帶其音樂作品也全部已下架，前途盡毀的吳亦凡隨即成為網民熱話。

不過有吳亦凡的忠粉卻直言因此感到抑鬱，另外也有對他不離不棄的粉絲發起「吳亦凡救援群」，想盡方法為偶像集資，欲「拯救」吳亦凡。

【娛圈醜聞】傳都美竹未有向EXO前成員提告　吳亦凡媽媽錯誤決定令事件曝光

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現年30歲的吳亦凡為加拿大人，出生地為內地廣東省廣州市，他於2012年在韓國出道，先後為韓國男子組合EXO成員及中國分隊EXO-M隊長，並為隊內主Rapper。2014年，吳亦凡與SM娛樂解約後開始拍電影，演藝事業雙線發展。

入行至今，吳亦凡於世界各地吸納了不少粉絲，直到今年7月爆出性醜聞後，形象插水的他成為網民討論的焦點。

【娛圈醜聞】吳亦凡涉嫌強姦罪被捕　已遭北京公安刑事拘留

忠粉發起「吳亦凡救援群」。

所謂患難見真情，不少吳亦凡忠粉仍然相信偶像是清白，紛紛發起「吳亦凡救援群」，有意集資前往北京救偶像，甚至異想天開揚言要「劫獄」救他，有粉絲獻計挖隧道劫獄，，甚至想「一換一」以自己坐牢換取吳亦凡出獄。

有粉絲坦言指吳亦凡被捕令她感到抑鬱，且失去人生意義及希望，很多粉絲都留言表達對偶像的信任及抒發情感。至於官媒已呼籲眾追星族，要保持理智。

同場加映：謝賢專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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