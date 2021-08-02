【頒令清盤】高院頒令Neway Music Limited清盤

▲ 案件今（2日）於高等法院再提訊時，法官正式將Neway Music Limited頒令清盤。（資料圖片）

Neway Music Limited早前被香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司追討版權費並被判敗訴， 香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司其後以債權人身份申請將Neway Music Limited清盤，案件今（2日）於高等法院再提訊時，法官正式將Neway Music Limited頒令清盤。

呈請人香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司一方今於庭上指，據知Neway Music Limited有意反對清盤申請，並將會就有關版權費用的訴訟提出上訴，但呈請人一方認為有關上訴與Neway Music Limited欠債一事無關，而且共6,300萬元的債項已拖欠多時，因此要求法庭頒令將Neway Music Limited清盤。

法官經考慮後，指Neway Music Limited一方並無申請暫緩執行版權費用訴訟的裁決，因此該案裁決依然有效，法官遂即時頒令將Neway Music Limited清盤。

中星集團控股有限公司（Neway Group Holdings Limited）（00055）曾於2021年5月11日發出自願公告，指集團於Neway Music並無擁有任何權益，亦非經營Neway Music，因此Neway Music被清盤一事，與集團的營運及財務表現無關。

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記者：楊詠渝