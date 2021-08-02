【東京奧運】李靜場外指導杜凱琹爆粗片段網上瘋傳　TVB主持阿占急才解圍獲讚

▲ 港隊教練爆粗，TVB主持阿占靠急才解圍。

近日香港運動員於東奧創下亮麗成績，昨日（8月1日）港隊杜凱琹、蘇慧音、李皓晴出戰女子乒乓球團體賽16強賽事，最終以3：1成功挫巴西晉身8強，而無綫亦有直播賽事。

可是在過程中，港隊教練李靜在指導杜凱琹時，一時激動爆粗，幸好主持鄭衍峰及阿占（鄺家銘）反應夠快即時「靚兜」解圍，他們的急才獲觀眾讚賞。

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▲ 港隊教練李靜爆粗一幕直播出街。（電視截圖）

夠急才打圓場

港隊昨日派出杜凱琹、李皓晴及蘇慧音迎戰巴西組合，成功晉級8強，此場賽事「戰況」激烈，當中在第四場出戰前，教練李靜在場外指導港隊女將杜凱琹，只見他分析戰術時一面肉緊，除了說「你急又跟唔到」，其後更爆粗說：「推過啲，你全部打同一個點……中旋又係下旋又係，企過少少啦！X，你企中間，企中間佢發你長你咪……」

這段爆粗畫面無綫亦有直播出街，腦筋轉數快的鄭衍峰即笑指：「呢啲係熱情呀」然後阿占也說：「呢個時候要打打氣嘅！」

在場的朱智賢事後大讚他們有急才：「當時大家都好突然，我就不太清楚聽到教練說甚麼，因為他戴著口罩，加上廠現場收音不太清楚。」

▲ 阿占主持經驗豐富。（取自instagram）

主持經驗豐富

有主持《後生仔傾吓偈》等的鄭衍峰，觀眾對他不會陌生，但平時沒留意體育節目的觀眾未必認識「阿占」鄺家銘。

其實鄺家銘主持體育節目的經驗十分豐富，他為前有線球彩台主持，近年過檔TVB任主持工作。

他曾主持賽馬和足球節目，另外為不少活動擔任司儀。

▲ 連朱智賢也大讚拍檔夠急才。

曾與李蔓瑩拍拖

此外，鄺家銘曾為兩份報章及香港賽馬會擔任足智彩專欄作家，他對足球博彩投注素有研究，擁有將近20多年的足球投注節目經驗，於2017年他曾命中了7200倍超級波膽串，一共嬴了15萬元，引來各界關注。

瓣數多多的鄺家銘更開設電視節目及廣告制作公司，製作不少自家節目，包括於「開電視77台」播映的《自煮女人最漂亮》。

至於感情生活方面，他曾與宅男女神李蔓瑩（Renee）拍拖，二人更一度傳出婚訊，可惜最終分手收場。

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李靜為香港奪銀牌

至於李靜於1990年進入中國國家乒乓球隊，1997年退出國家隊，及至1999年轉為香港乒乓球手，聯同另一香港選手高禮澤組成雙打組合，被傳媒合稱為「乒乓孖寶」，二人在2004年雅典奧運會摘下男雙銀牌。

2011年以後，李靜淡出香港乒乓球隊，並開始逐步轉型為教練。

同場加映：林凱恩