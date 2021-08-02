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【疏忽照顧】5歲男童被遺留保母車內　33度下活曬9小時中暑熱死

親子 12:08 2021/08/02

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日本一名5歲男童被遺忘在保母車內活活熱死。

照顧年幼孩童不可大意，日本一所幼稚園日前發生致命意外，一名5歲男童被遺忘在保母車內長達9小時，中暑熱死。當地警方事後入園搜索，調查幼稚園的各項疏忽。

男童被困車內9小時

綜合外媒報導，事件發生在7月29日，福岡縣中間市一名40多歲的女園長駕駛保母車接學童上學，5歲男童倉掛冬生坐在後面座位上。上午8時許，園長將車停泊在園外停車場，沒有確認所有學童已下車，便將車門鎖上。

園長及其他職員都沒有發現男童缺席，男童在33度高溫下，被困在車上9小時，直至下午5時15分，園長才發現男童倒卧在前方座位，已無生命跡象。警方推斷男童死亡時間在下午1時前後，死因為高溫中暑。

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幼稚園疏忽管理

警方事後進園搜索，調查幼稚園在管理上的疏忽。園長表示自己一時大意，「以為冬生已經下車，所以把保母車上鎖」。不少市民得知事件後，到幼稚園外獻上鮮花及飲品悼念。

幼童被困車內事件時有發生，有網民指父母可教導孩子自救方法，例如響號、拍打車窗等，增加被途人注意到的機會，從而獲救。

同場加映：少爺占與太太情定幼稚園牽手近30年　不催谷成績盼兒子逆境中作樂

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責任編輯：王明芳

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