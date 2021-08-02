【MIRROR X ERROR】ViuTV劇集陸續衝出香港　《男排女將》鄧麗欣率力圖打入美國

▲ MIRROR+ERROR衝出香港，美國電視台月中首播ViuTV劇集《男排女將》。

由鄧麗欣、顧定軒，以及MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、Tiger（邱傲然）、Edan（呂爵安），還有ERROR成員肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）等主演的ViuTV偶像劇《男排女將》，即將於本月中衝出香港，在美國加州一定電視台播出。

ViuTV去年推出以排球為主題的劇集《男排女將》，找來真實的排球好手鄧麗欣（Stephy）擔演排球隊隊長，加上曾入主排球港隊的MIRROR成員Ian，還有多位MIRROR成員包括Anson Lo、Jer、Edan、Tiger、Elton（王智德）和Jeremy（李駿傑），另外還在ERROR成員肥仔和193參演。

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▲ （《男排女將》劇照）

除MIRROR及ERROR成員外，該劇還再加上年輕演員顧定軒、余潔滢等演出，成功為ViuTV創造出一套成績不俗的「偶像劇」，至今不少觀眾提起《男排女將》仍津津樂道。

▲ （Facebook圖片）

《男排女將》打入美國

昨日（8月1日）位於美國加州舊金山灣區、主要服務亞裔社群的獨立電視台KTSF在社交網站透露，於本月18日起，逢星期一至五晚上9點播出《男排女將》，簡介寫道：「除咗MIRROR同ERROR，重有Stephy同造星3嘅Zeno。香港首部男排港劇，為大家送上一段香港排球運動員嘅奮鬥故事！」

▲ （《男排女將》劇照）

ViuTV劇衝出香港

除了《男排女將》獲外地電視台欣賞外，早前ViuTV翻拍同名日劇《大叔的愛》後，當地電視台決定於今年秋季播出港版。

另外MIRROR成員Stanley（邱士縉）有份演出、於台灣拍攝和製作的HBO劇集《第三佈局 塵沙惑》亦大獲好評。而姜濤有份參演的台灣校園劇《超感應學園》亦將於本周首播。

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